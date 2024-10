Múltiples fallecidos en Valencia por una dana con lluvias de más de 400 litros

Los equipos de emergencia han encontrado a varios fallecidos en las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la dana que ha dejado lluvias de más 400 litros en algunos puntos. Según la Generalitat Valencia, hay confirmadas 51 víctimas mortales.

En Paiporta han sido encontrados cuatro cuerpos sin vida; en Torrent, cinco, y en Chiva, Cheste, Alfafar y Alcudia uno en cada caso. Una nueva alerta esta mañana del sistema de aviso en la población Es-Alert, a través de los teléfonos móviles, pide evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera en la provincia de Valencia como medida preventiva delante de las fuertes lluvias.

Por otra parte, hay al menos seis personas desaparecidas a Letur, en Albacete

Desde AUGC, expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a todos los afectados por la #DANA en el este de España.



Los guardias civiles están en máxima alerta, dedicados al auxilio y protección de la ciudadanía en estos momentos críticos.



Mucho cuidado compañeros. pic.twitter.com/uhlnlXwgQn — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) October 29, 2024

🚨 #DANA | Diversos clients atrapats en l'Ikea d'Alfafar, que ha quedat completament negat per les pluges.



Davant la situació d'emergència les autoritats recomanen no fer cap desplaçament en vehicle que no siga necessari i informar-se només per canals oficials i per À Punt.… pic.twitter.com/ZzfsH7AAZu — À Punt NTC (@apuntnoticies) October 29, 2024

🌧️Imatges insòlites del llit nou del riu Túria, a l'altura de @AjXirivella, prop de l'entrada a @AjuntamentVLC per l'avinguda del Cid, on l'aigua ocupa un espai que solem veure sec.

Recordem la recomanació de les autoritats de no eixir de casa🚨

📡Segueix l'última hora de la… pic.twitter.com/yCvySWA9l0 — À Punt (@apunt_media) October 29, 2024

🌧️La #DANA deixa situacions molt perilloses, com estos dos rescats aeris que han hagut de dur a terme els @BombersValencia a @AjuntAlzira i @Ajunt_lalcudia, amb helicòpter🚁

Molta precaució a les zones inundables🚨

💻Segueix-ho @endirecte_apunt📡, ací 👇https://t.co/OqnRlo2z6i pic.twitter.com/K88fwlhaT7 — À Punt (@apunt_media) October 29, 2024

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA #Valencia @AytoDeUtiel @DGobiernoCV pic.twitter.com/M3sYnLcoYV — Javier Ballesteros (@JaviNakama_) October 29, 2024

Esto es un vídeo que he enviado a mi madre y a mi padre, antes de despedirnos de ellos por mensajes, porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir, viendo como coches que iban justo detrás de nosotros y no han tenido tiempo de salir, comenzaban a flotar. #INUNDACION #DANA #Valencia pic.twitter.com/6Dqw4psl7K — Just Andrea thanx (@Andreaareaads) October 30, 2024