Mazón no dimite y remodela el gobierno creando una vicepresidencia para la Recuperación y una consejería de Emergencias

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reafirmado este viernes su voluntad de seguir al frente del ejecutivo y liderar las tareas de reconstrucción después de la dana. En una comparecencia de más de dos horas ante las Corts, ha anunciado también la creación de una nueva vicepresidencia para la Recuperación y una consejería de Emergencias para gestionar y prevenir futuros contratiempos climáticos. Sin comunicar el cese de ninguno de sus consejeros, Mazón se ha centrado en prometer inversiones y 133 medidas para superar los efectos del temporal. Para llevarlo a cabo, ha apelado también a la colaboración entre administraciones y ha ofrecido consenso al gobierno español de Pedro Sánchez.

"No busquemos señalar a nadie, buscamos soluciones, pero es innegable que en un contexto de emergencia como el actual ciertas demoras y falta de coordinación no sólo son desafortunadas, sino que tienen un impacto directo en la recuperación de las personas afectadas. Nuestra comunidad merece una colaboración ágil y sincera, una colaboración que no quede en discursos o declaraciones de intenciones, sino que se traduzca en acciones concretas y en resultados tangibles," ha defendido Mazón.

Según ha dicho, su gobierno tiene la voluntad de actuar con rapidez eliminando burocracias para "priorizar el bienestar de los ciudadanos". "Hemos empezado a responder con hechos, no con promesas y creemos que esta es la vía que tenemos que seguir, una vía donde los ciudadanos no tengan que esperar innecesariamente mientras los gobiernos debatan sobre competencias o responsabilidades," ha avisado en un discurso donde ha proclamado que de la dana saldrá una Valencia renacida y "mejor para todo el mundo".

Nuevo organigrama, ningún cese

Para hacer frente a los retos de la reconstrucción, Mazón ha anunciado dos cambios de profundidad a su gobierno, pero ha evitado anunciar cese de consejeros. Por un lado, habrá una nueva vicepresidencia y consejería para la "recuperación económica y social" que será "el corazón" de la estrategia del ejecutivo. "Su misión será coordinar y armonizando todas las acciones que se hagan desde el Consejo", ha expuesto. El nuevo departamento agrupará todas las "áreas estratégicas de la economía", desde la gestión de los fondos europeos hasta el impulso del empleo, pasando por el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a la innovación.

Con respecto a la consejería de Emergencias, Mazón ha dicho que servirá para encarar cualquier acontecimiento inesperado de manera "más ágil, rápida y coordinada". "Un departamento diseñado exclusivamente para proteger y velar por la seguridad de todos los valencianos", ha aseverado al presidente valenciano. "Los tiempos actuales piden que las administraciones estén a punto para actuar en cuestión de minutos y con esta nueva estructura garantizaremos que los servicios de emergencias tengan un punto de coordinación central", ha concluido. Además de responder a emergencias, la nueva consejería también hará tareas de prevención, analizará riesgos, coordinará simulacros y diseñará protocolos de actuación que protejan vidas y minimicen los daños. Al fin y al cabo, desde la gestión de emergencias sanitarias hasta la respuesta ante catástrofes naturales, ha apuntado a Mazón.