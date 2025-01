Gobierno y Generalitat acuerdan reactivar las comisiones bilaterales a partir de febrero

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, acordaron ayer reactivar a partir de febrero las diferentes comisiones bilaterales entre ambas administraciones, en las que se abordarán la financiación singular, las infraestructuras y diversos traspasos. Así lo anunciaron tras el encuentro que mantuvieron en la sede ministerial, en el que fijaron la reunión de la Comisión Bilateral y la Comisión de Traspasos entre el Gobierno central y la Generalitat para el 24 de febrero en Barcelona.

Antes de la Bilateral se celebrará la Comisión de Infraestructuras, el 17 de febrero, mientras que la última reunión de estas citas bilaterales se producirá la última semana de febrero y será la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, en la que se abordará previsiblemente la financiación singular para Catalunya. La Comisión Bilateral llevaba más de dos años sin reunirse, mientras que la cita en la que se abordan los traspasos se reunió por última vez en noviembre de 2010.

Romero asume la prórroga de los cuentas si ERC no cambia de postura: se tendrá que “ir a la opción B”

Dalmau destacó que se abre “una nueva etapa de colaboración y cooperación” entre Gobierno central y Generalitat para llegar a acuerdos en temas de financiación, seguridad, justicia e infraestructuras. Estos serán los temas que se pongan encima de la mesa en estas comisiones bilaterales, unos asuntos que, según Dalmau, “honran los pactos de investidura” que suscribió el Gobierno de Salvador Illa con ERC y los Comuns: “Un Govern que cumple sus acuerdos”.

Torres adelantó que ambas administraciones están trabajando, conjuntamente con otros ministerios, para llevar “el máximo de los traspasos posibles” a estas diferentes comisiones bilaterales.

Dalmau dijo que las comisiones bilaterales abordarán la financiación singular de Catalunya, como uno de los acuerdos de investidura: “El objetivo es llegar a buenos acuerdos para los ciudadanos de Catalunya en materia de cómo se mejora la financiación de sus servicios públicos”.

Horas antes, la consellera de Economía, Alícia Romero, asumió la posibilidad de la prórroga técnica de los presupuestos si ERC no cambia de postura: “Si ERC está cerrado en banda, tendremos que ir a la opción B”. “No es lo que nos gustaría, pero la Generalitat tiene muchos mecanismos para poder ir a una prórroga, incorporar recursos y seguir haciendo las políticas que el país necesita”, dijo.

La moción de confianza, hoy sobre la Mesa del Congreso

La Mesa del Congreso tiene previsto reunirse hoy para, entre otras cosas, decidir si finalmente admite o no a trámite la iniciativa de Junts que reta al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Aunque los letrados no apreciaron ningún obstáculo para debatirla, no recomendaron ninguna decisión en concreto, pero el PSOE y Sumar se inclinan por vetarla. Todo mientras Junts advierte de consecuencias que no gustarán al Ejecutivo si Sánchez no accede. La Mesa se podría inclinar por una tercera vía y no tomar una decisión hoy, sino pedir a los de Carles Puigdemont que reformulen el texto, una forma de ganar tiempo para poder negociar. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apeló ayer a conseguir un acuerdo entre el Gobierno y Junts que evite el choque. Dijo que en las últimas horas se están produciendo contactos con el partido que lidera Carles Puigdemont.