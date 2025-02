Ortíz ve su imputación por choques internos en Fiscalía

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El fiscal general del Esatdo, Álvaro García Ortíz, vinculó ante el juez su imputación al hecho de la existencia de choques en el seno de la propia Fiscalía. También negó en su declaración ante el Tribunal Supremo (TS) y a preguntas de su defensa haber facilitado, divulgado o revelado la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de la causa que afecta a Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid- pero sí consideró que fue un “error” no haber informado en nota de prensa a los medios del asunto nada más enterarse. Según la transcripción de su declaración, negó en hasta cinco ocasiones esa revelación de la que se le acusa (“no, rotundamente no”), y dijo no haber filtrado el asunto concreto a personas vinculadas a Presidencia del Gobierno. Con todo, sí que confesó que tras reflexionar sobre los acontecimientos considera que cometió un “error” porque desde el momento en que tuvieron conocimiento de que “era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía” -el 7 de marzo- tendrían que “haber dado una nota de prensa, una nota informativa”. “De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada”, apuntó. Negó además haber intentado perjudicar a González Amador por ser la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. “En absoluto. El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales”.

Por otro lado, el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, negó ayer en el Supremo que filtrara la denuncia presentada contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales, si bien lamentó la imagen de quiebra de seguridad en el seno del Ministerio Fiscal que está proyectando este caso.