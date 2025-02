EEUU y Rusia pactan crear grupos de trabajo sobre Ucrania dejando fuera a Kyiv y a la UE

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Rusia y Estados Unidos, dieron ayer pasos firmes en Arabia Saudí para normalizar sus relaciones, acabar con sus tensiones, y también iniciar conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania.

En medio de una gran expectación, Riad se convirtió en el escenario de una esperada primera toma de contacto entre los pesos pesados de las administraciones de Donald Trump y Vladímir Putin, unas delegaciones que fueron encabezadas por los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y de Rusia, Serguéi Lavrov.

Putin está dispuesto a negociar con Zelenski, aunque dude de su legitimidad, según Moscú

En la reunión, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia acordaron comenzar a trabajar en un plan “lo antes posible” para poner fin la guerra en Ucrania con el establecimiento de equipos negociadores de alto nivel pero sin incluir a Ucrania ni a la Unión Europea (UE).

Según dijo Rubio en una rueda de prensa desde Riad, el equipo estadounidense tendrá la misión de “ayudar a negociar y llevar a cabo el trabajo hasta el final del conflicto en Ucrania de una manera que sea duradera y aceptable para todas las partes involucradas”.

Sobre el proceso de negociación, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, aseguró que debe conducir a “un fin permanente de la guerra y no a un fin temporal”, al tiempo que deslizó que “la realidad práctica es que habrá algún debate sobre el territorio y habrá un debate sobre garantías de seguridad”.

La Administración Trump ha reiterado que Ucrania deberá hacer concesiones territoriales y ha insistido en que Kyiv deberá compensar con exportaciones de tierras raras y otras compensaciones por los miles de millones en apoyo militar y financiero que Washington le ha aportado en los últimos tres años, desde la invasión rusa de Ucrania.

Por su parte, Lavrov calificó de “inaceptable” el despliegue de tropas que algunos países europeos estarían dispuestos a efectura en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN.

“La aparición de fuerzas de los mismos países de la OTAN bajo otra bandera, sea nacional o de la Unión Europea, no cambia nada. Eso sigue siendo inaceptable”, dijo Lavrov en rueda de prensa transmitida por la televisión pública rusa tras las negociaciones celebradas con representantes de EEUU.

Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Putin está dispuesto a negociar con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque dude de su legitimidad.

“El propio Putin ha dicho en varias ocasiones que en caso de necesidad mantendrá negociaciones con Zelenski”, aseguró Peskov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró ayer desde Turquía que no responderá a ningún ultimátum que el Kremlin haya podido plantear a Kyiv en la reunión celebrada en Arabia Saudí entre EEUU y Rusia.

“Como presidente de Ucrania, no he dado garantías a nadie, no he confirmado nada a nadie. Es más, ni he tenido ni tengo intención de responder a ultimátums de Rusia”, dijo Zelenski en un encuentro con representantes de la comunidad ucraniana en Turquía, según informó la agencia ucraniana Interfax.

Con todo, Zelenski avanzó en Ankara, momentos antes de su reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que pedirá “garantías de seguridad” de EEUU, la Unión Europea y Turquía para cualquier acuerdo de paz que se alcance con Rusia.

“Como país, queremos paz, queremos que la guerra termine. Pero queremos que el fin de la guerra se base en ciertas garantías de seguridad”, dijo.

Mientras, Erdogan propuso su país como “el anfitrión ideal” para una posible reunión entre representantes de Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, en el marco de los esfuerzos de Moscú y Washington para alcanzar una solución a la guerra ucraniana. Erdogan recalcó además que su solución a la guerra de Ucrania siempre ha pasado por el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, con lo que Ankara se opondría así a ceder terrenos a Rusia a cambio de la paz.

Macron anuncia una nueva cumbre para hoy con sus socios europeos

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer una nueva reunión de líderes “europeos y no europeos” hoy miércoles para tratar la situación en Ucrania.La nueva reunión tendrá lugar dos días después de la celebrada en el Elíseo con los mandatarios de España, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Dinamarca, además de los responsables de la Unión Europea y la OTAN.Mientras, los presidentes de la Comisión Europea (CE) y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, expresaron al enviado especial de la presidencia de EEUU para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, la voluntad de la Unión Europea (UE) en este “momento crítico” de trabajar “de forma constructiva” junto a Washington para poner fin a la guerra.Por su parte, Canadá, que ostenta desde el 1 de enero la presidencia del G7, se niega a que Rusia se reincorpore nuevamente al grupo.