Educación se propone mejorar el nivel matemático de los escolares con más formación a los profesores y más horas lectivas

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que el Departamento trabaja para que los alumnos catalanes mejoren las competencias en matemáticas. El nivel matemático de los escolares de Cataluña está a la cola de la UE y la OCDE, según el Estudio Internacional de Tendencias Matemáticas y Ciencias (TIMSS) 2023, y la conselleria "tiene en marcha programas y acciones" para mejorar estos resultados. Son los posgrados universitarios especializados para la formación de los profesores y también programas como el Florence para dotar de recursos y más horas lectivas a los centros y que tiene ya unas 200 adhesiones. En el día mundial de esta materia, la consellera de Educación ha inaugurado en Tarragona la subsede del Museu de les Matemàtiques, abierto recientemente.

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha reconocido que los resultados en matemáticas del alumnado catalán "son mejorables". Un 41,8% de los escolares catalanes de 4º de primaria tienen un nivel bajo (29,9%) o muy bajo (11,9%) de matemáticas, según el Estudio Internacional de Tendencias Matemáticas y Ciencias (TIMSS) 2023, por debajo de la media del Estado y a la cola de los países de la Unión Europea. Por detrás de Cataluña se sitúan Kazajistán, Francia, Montenegro, Macedonia del Norte, Catar, Baréin, Kosovo, Bòsnia Hercegovina, Chile, Uzbekistán, Jordania, Omán, Irán, Arabia Saudí, Brasil, Marruecos, Kuwait y Sudáfrica.

Para revertir estos resultados, Niubó ha apuntado que se ofrecerán dos posgrados al profesorado, uno para los maestros de primaria y otro para los docentes de secundaria, de los cuales sólo el 30% tienen el grado de Matemáticas. Del posgrado "de profundización en matemáticas" para profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato se ofrecerán 100 plazas en las universidades UdG (Gerona), UdL (Lleida), UPC (Barcelona) y URV (Tarragona). El posgrado para maestros de primaria se hará en colaboración con la Universitat Autónoma de Barcelona.

Otra herramienta que ha destacado la consellera es el programa Florence, al cual se han adherido este curso unos 200 centros catalanes y que el Departamento confía extender todavía más. Florence "implica incrementar de una a cuatro las semanales de matemáticas" y que las escuelas reciban "un apoyo muy intensivo en formación, así como material didáctico y guías".

Educación y FP también colabora con la Societat Catalana de Matemàtiques y con FEEMCAT (Federació d'Entitats d'Ensenyança de les Matemàtiques a Catalunya) en acciones dirigidas a la promoción y fomento de las matemáticas entre alumnos y docentes.

Nuevas maneras de ser y enseñar

Para los profesores de matemáticas, los malos resultados de los alumnos en esta materia en Cataluña responden a una diversidad de factores, entre ellos los cambios sociales y tecnológicos, y también otros aspectos como la pandemia o la perspectiva social sobre la materia. German Gil y Xavi Gata, docentes del Institut Martí Franquès de Tarragona, han señalado que el punto de partida es entender "que las matemáticas son para todo el mundo" y que van "más allá de los números", ofreciendo herramientas para resolver los problemas de la vida cotidiana. Los docentes tienen claro que se pueden revertir los resultados, y celebran recibir más recursos y formación, como ha ofrecido el Departamento, pero también reclaman menos ratios en las aulas.

Gata ha defendido que se tiene que reflexionar sobre cómo "es el mundo ahora y qué necesita una persona para desarrollarse y ser a una persona completa" y adaptar el aprendizaje matemático. Gil ha añadido que hay que romper con el estigma social que no todo el mundo es válido por esta materia porque "es un factor muy importante que otros países no tienen". "Hay que tener cultura que las matemáticas se aprenden con esfuerzo, repetición y buen razonamiento", ha apuntado.

Inversiones pendientes en Tarragona

Antes de inaugurar el Museu de les Matemàtiques de Tarragona, la consellera de Educación se ha encontrado con el alcalde Rubén Viñuales, con quién "han analizado las necesidades educativas en la ciudad" y las inversiones y carencias "históricas" pendientes. Viñuales ha recriminado al resto de grupos políticos parlamentarios que no se pueda adelantar por falta de presupuestos. "Cuándo vengan a reclamar más equipamientos educativos, más inversión en obras de mejora, nuevas líneas o que no haya barracones, que piensen que no se hace por culpa suya, porque no hay presupuesto", ha recriminado el alcalde.

Viñuales ha destacado el compromiso de la Generalitat para trabajar "conjuntamente" en un calendario de necesidades y una planificación de actuaciones "que no había antes, pero que requiere dinero". Uno de los proyectos es el traslado de La Laboral a los terrenos entre Camp Clar y Bonavista. "Estamos satisfechos de ver que hay sensibilidad, porque es una buena idea que beneficia a todo el mundo", ha apuntado el alcalde de Tarragona. La consellera Niubó ha apuntado que "es un proyecto estratégico" que el Govern "ve con muy buenos ojos".

Esther Niubó también ha adelantado que la Formación Profesional tendrá este año 35 nuevos grupos que se sumarán a las más de 25.000 plazas que se ofrecen en el Camp de Tarragona. Educación prevé incrementar en 8.000 nuevas plazas la formación profesional en el país, sobre todo de grados iniciales y medios. El objetivo es "evitar las situaciones de abandono escolar prematuro" y reducir unas cifras que son "demasiado elevadas" en Cataluña. "La Formación Profesional en ningún caso es un itinerario de segunda, es un itinerario profesionalizador de prestigio, de altísima calidad y aquí en Tarragona nos parece que su importancia también es una evidencia, por eso hemos querido también hacer este crecimiento", ha defendido la consellera.

Ninguna escuela pública cerrada

Niubó también ha afianzado el compromiso de Govern de no cerrar ninguna escuela pública, a pesar del descenso de la natalidad y la reducción de más de 30.000 alumnos en el sistema educativo prevista para el próximo curso. La consellera ha dicho que "hay un desajuste que se tiene que abordar" y que tiene que recaer en la reducción de ratios, a pesar de señalar que más del 93% de grupos escolares tienen menos de 20 alumnos por aula y que el 50% tienen menos de 19 alumnos por aula.