Miles de personas protestan en 40 ciudades por una vivienda digna

Miles de personas se manifestaron ayer en hasta 40 ciudades de toda España, entre ellas Barcelona y Madrid. en protesta por la carestía y la escasez de vivienda convocados por los sindicatos de inquilinos, que exigen una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación, entre otras reclamaciones. Las protestas, que transcurrieron sin incidentes, fueron convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y otras organizaciones de los movimientos vecinales y antidesahucios, y con el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. La marcha más numerosa fue la de Madrid, donde los organizadores elevó la participación a entre 100.000 y 150.000 manifestantes, cifra que la Delegación del Gobierno rebajó a 15.000. En Barcelona, unas 12.000 personas, según la Guardia Urbana, y 100.000, según la organización recorrieron la avenida Maria Cristina de Barcelona para protestar contra el precio de los alquileres y reivindicar el derecho a la vivienda. Los manifestantes corearon gritos contra la ley de vivienda del Ejecutivo central y exigieron que “gobierne quien gobierne” se defienda el derecho a la vivienda. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, denunció al inicio de la marcha que “los alquileres siguen por las nubes” y que “ante esto los gobiernos no han hecho nada”. “Los rentistas son culpables pero los gobiernos son responsables”. También criticó que no se hayan regulado los alquileres de temporada y advirtió de que la crisis de la vivienda no es “un problema muy complejo” sino “un conflicto”: “Solo organizándonos, saliendo a la calle y plantándonos ganaremos”. Esta protesta es la segunda después de la organizada el 23 de noviembre.

CCOO y UGT de Catalunya participaron en la manifestación para protestar contra el precio de los alquileres porque “trabajo digno y vivienda digna van de la mano”, según el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que afirmó que “el movimiento por una vivienda digna es una ola que no tiene parada posible”. “Igual que necesitamos un trabajo digno, necesitamos una vivienda digna”, añadió el secretario general de UGT, Camil Ros, quien reclamó “seguridad y estabilidad” en los alquileres, tanto en los precios como en la duración.

Las protestas se repitieron en ciudades de Andalucía, Galicia y Comunitat Valenciana, entre otras.