El féretro del papa será trasladado hoy a San Pedro y el funeral se celebrará el sábado

El camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, oficia el Rito de la Confirmación de la Muerte del Pontífice en la Capilla de Santa Marta. - OLIVER WEIKEN / DPA

El funeral del papa Francisco se celebrará el sábado a las 10.00 horas en la plaza de San Pedro, mientras que hoy miércoles, el féretro será trasladado a la basílica vaticana para recibir el homenaje de los fieles.

La ceremonia, a la que está previsto que lleguen Jefes de Estado de todo el mundo, como los reyes de España, el presidente de EEUU Donald Trump, el ucranio Volodímir Zelenski, el francés Emmanuel Macron o el Italiano Javier Milei, estará oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re y al termino el féretro será trasladado a la basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado.

El Vaticano difundió ayer las primeras imágenes del papa Francisco en el féretro de madera en la capilla de la que fue su residencia, la Casa Santa Marta.

El papa descansa sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo con una casulla purpura y una mitra blanca y en las manos lleva un rosario.

Las imágenes pertenecen al momento de la contratación de la muerte el lunes a las 20.00 horas y se observa a muchos de los cardenales presentes en Roma, que acudieron a la capilla, además de estar rodeado de sus colaboradores.

Hoy, tras un momento de oración, presidido por el carmarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, comenzará “la traslación” del cuerpo. La procesión pasará por la plaza Santa Marta y la plaza de los Protomartires Romanos y desde el Arco de las Campanas saldrá a la plaza de San Pedro y entrará en la Basílica Vaticana por la puerta central. Después, en el Altar de la Confesión, el cardenal camarlengo presidirá la Liturgia de la Palabra, al final de la cual comenzará la visita de los fieles.

El féretro del papa Francisco será expuesto desde hoy en la basílica de San Pedro hasta el viernes a las 19.00, hora local, pero los dos primeros días el templo estará abierto hasta la medianoche.

El cuerpo se expondrá directamente en el féretro abierto, pero no en un catafalco como había ocurrido hasta ahora y tampoco se colocará el báculo papal durante esta exposición. Por último, se elimina la tradición de enterrar a los papas en tres ataúdes: “uno de ciprés, un segundo de plomo y un tercero de roble y otro de madera”.

Tras el funeral, el féretro será trasladado inmediatamente a la basílica de Santa María la Mayor como dejó escrito Francisco. En su testamento indicó: “Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal”. El sepulcro, escribió el papa argentino: “debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus”, se lee en el testamento publicado tras su muerte el lunes a los 88 años.

“Gracias por traerme de nuevo a la Plaza”, le dijo Francisco a su asistente sanitario personal, Massimiliano Strappetti, por animarle a realizar su último viaje en el papamóvil el domingo, después de la bendición Urbi et Orbi, recorriendo la plaza de San Pedro entre los fieles.

“Alrededor de las 5.30 de la mañana (del lunes) aparecieron los primeros síntomas. Más de una hora después, tras saludar a Strappetti, el papa cayó en coma”, desveló Vatican news. Según el acta de defunción el profesor Andrea Arcangeli, jefe de la dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco falleció a causa de un ictus cerebral.