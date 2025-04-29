Rodalies recupera parcialmente el servicio, de momento sin trenes en Lleida, y la alta velocidad registra retrasos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Rodalies recupera parcialmente el servicio este martes por la mañana, con los primeros trenes en las líneas de la R1, la R2, la R2Nord, la R3, la R4 y la R11. El resto de líneas del sistema de Rodalies de Catalunya y regionales seguirán suspendidas hasta nueva orden. Esta mañana, Renfe ha suspendido todo el servicio en Cataluña por "la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica para garantizar la circulación", aunque en un primer momento había anunciado que se podría restablecer la circulación de trenes operando con unos servicios mínimos del 60% en la mayoría de líneas, y con retrasos. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicado, no obstante, que al iniciarse los primeros trayectos se ha comprobado que no se podía dar el servicio "con seguridad".

Un panell de l'estació de Lleida informa de la cancel·lació del servei de Rodalies.Santi Costa Domingo

Así, poco antes del mediodía, los primeros trenes han empezado a circular en la R1 entre Molins de Rei y Maçanet Massanes.

En la R2Sud hay servicio entre la Estación de Francia y Cunit, pero los trenes no llegan hasta Sant Vicenç. Por este tramo, hay transporte alternativo por carretera.

En la R2 entre Castelldefels y Granollers Centre hay servicio en toda línea, pero de mínimos, y no se podrán cumplir los horarios.

En la R2Nord entre el aeropuerto y Maçanet-Massanes hay servicios mínimos y circulación a toda la línea, pero con retrasos.

Un cartell informatiu aquest dimarts a l'estació de tren de Lleida.Santi Costa Domingo

La R3 funciona entre l'Hospitalet y Vic, pero el servicio puede sufrir retrasos. No hay trenes para llegar hasta Puigcerdà desde Vic, y por ahora no se ha informado de que haya previsto ningún servicio alternativo.

En la R4 también hay servicios mínimos y retrasos, pero el servicio se presta sólo entre l'Hospitalet y Manresa, no llega a Sant Vicenç.

La R11 entre Barcelona, Girona y Portbou también se restablece.

Por otra parte, el resto del servicio sigue suspendido.

En el alta velocidad, los AVE entre Figueres, Barcelona y Madrid funcionan pero fuera de horario, y el AVE con Andalucía, el Corredor Mediterráneo y los larga distancia hacia el norte siguen suspendidos. En este sentido, se registran retrasos de una hora en la estación de Lleida y se ha cancelado algún tren Avant.