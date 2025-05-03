El Gobierno redobla la presión a las eléctricas y estudiará con Portugal la causa del apagón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno central insistió ayer en que las causas del apagón masivo del lunes todavía se desconocen y pidió “prudencia” a la hora de señalar posibles culpables, después de que diversas informaciones apuntaran a motivos como un fallo de los cortafuegos o un exceso de energías renovables. La ministra de Ciencia, Dana Morant, volvió a señalar a las eléctricas, afirmando que estas “todavía no han sido capaces de señalar cual fue el origen del problema”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que la situación del sistema eléctrico es de “plena normalidad en todos los niveles” y que la prioridad es trabajar para “conocer las causas del apagón y evitar que vuelva a suceder”. El ministro hizo estas declaraciones tras presidir una nueva reunión del Comité que analiza la crisis eléctrica. Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, defendió que el gobierno español está poniendo sobre la mesa “todos los recursos” para averiguar los motivos del apagón. “Ahora la prioridad es investigar, aclarar, aprender y mejorar”, dijo, remarcando que deben analizar millones de datos. López, que se mostró sorprendido de que Red Eléctrica descartara desde un primer momento el ciberataque como causa del apagón, criticó los intentos de culpar a las energías renovables del suceso y afirmó que detrás de estos movimientos hay “intereses económicos”. “Culpar las renovables me parece profundamente injusto”, remarcó, acusando al PP de ser el “lobby de las nucleares”.

Al margen de las declaraciones de los responsables políticos y para intentar sumar esfuerzos para hallar cuanto antes la causa de la caída del sistema eléctrico, España y Portugal han puesto en marcha un grupo de trabajo conjunto que liderarán la ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen, y su homóloga portuguesa, titular de la cartera de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho. En dicho equipo están incluidos los secretarios de Estado de ambos países, y su objetivo es no sólo averiguar qué ocurrió el lunes, sino adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. El Ejecutivo luso, que también desconoce la causa del apagón, aseguró que ambos países mantienen paralizados los intercambios comerciales de energía “por precaución”. En declaraciones a la prensa, la ministra lusa afirmó que el suceso fue “un incidente grave, complejo, que tiene que ser muy bien analizado”, y destacó la importancia de los informes que serán realizados por diferentes entidades nacionales y comunitarias. Las dos ministras tienen previsto reunirse la próxima semana.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también analiza ya el apagón en el ámbito de sus funciones, según confirmaron fuentes del organismo regulador.

❘ Lleida ❘ El apagón eléctrico masivo del lunes pasará a la historia por ser uno de los sucesos con mayor impacto económico, social y emocional de los últimos tiempos. Fenómenos como Filomena, la dana, la erupción del volcán de la Palma, o ahora esta caída de la red eléctrica, inciden en múltiples áreas de las rutinas: comunicaciones y transporte, comercio, educación o sanidad y, por supuesto, en los hábitos de consumo digital. Según un estudio de GfK DAM, medidor oficial del consumo digital, a pesar de que la mitad de España estaba desconectado de la red eléctrica, en el momento de producirse el apagón, de 12:50h a 14:20h, se registró un aumento del 388% del consumo de información y noticias en Internet con respecto al día anterior. De hecho, el mayor pico fue de 13h a 13:10h, superando el 545% de crecimiento. A partir de las 22:20h, cuando se produjo una llegada de la luz masiva a todas aquellas zonas que aún no contaban con electricidad, el consumo se situó por encima del 100%. A lo largo de toda la madrugada del martes, estuvo por encima del 100% con respecto al domingo y, a partir de las 7:40 horas de la mañana hasta las 12:40, siempre por encima del 60%.

El digital del diario SEGRE fue testigo presencial de este comportamiento, observando a través de sus gráficas internas de audiencia cómo caía repentinamente la demanda de información a las 12:35h, seguido de un pico informativo cuando se publicó la noticia del aviso de la caída eléctrica, a las 12:55h. En este punto SEGRE registró un aumento de casi el 400%.

El PP pide una auditoria internacional de la causa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer una “auditoría independiente internacional” para averiguar las causas del apagón del pasado lunes, ya que, en su opinión, el Gobierno “no es fiable”. Según el líder popular, el hecho de que el Ejecutivo aún no haya desvelado el origen del suceso solo puede deberse a “una incompetencia manifiesta” o a intentar “ocultar” lo que ocurrió.

Susto en Ourense tras una avería eléctrica

Los vecinos de Ourense, todavía con el susto en el cuerpo tras el apagón masivo del lunes, temieron ayer que se produjera una réplica después de que varios barrios de la ciudad se quedaran sin suministro debido a la tormenta eléctrica que azotó la provincia. El nuevo apagón, no obstante, fue debido a una avería en la línea de media tensión.

El precio de la luz sube hoy hasta los 16€/MWh

El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado ‘pool’, subirá hoy hasta los 16,17 euros el megavatio hora (MWh), un precio un 47,81% más alto que el que marcó ayer el coste de la electricidad. Sin embargo, durante ocho horas la luz será a coste cero o incluso negativo, en un intervalo que irá desde las 11.00 horas hasta las 19.00, cuando volverá a registrarse un valor de 2,2 euros/MWh.

La turística isla de Bali se queda a oscuras

Un apagón similar al sufrido en lunes en España dejó ayer a oscuras la isla de Bali, el destino más turístico de Indonesia, donde las autoridades buscaban reponer el servicio lo antes posible, sin que se conociera todavía la causa de este fallo. A través de Instagram, la compañía estatal Perusahaan Listrik Negara, que tiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica en el país, confirmó el corte del fluido y ofreció disculpas a los usuarios por las molestias.