El TS rechaza indultar la condena de inhabilitación a Junqueras

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el procés se han opuesto a conceder un segundo indulto al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para anularles también las penas de inhabilitación, en el marco del procedimiento abierto tras la petición formulada por un ciudadano particular a favor de los líderes independentistas.

De esta forma, el Tribunal Supremo ratifica la postura que ya mantuvo en su día, cuando se analizaron las peticiones de indulto que condujeron a que en junio de 2021 el Gobierno central condonara las penas de prisión a los condenados por el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero no las de inhabilitación, que están vigentes hasta el año 2031 para Junqueras y 2030 para los exconsellers de la Generalitat condenados.

Por otra parte, la titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha amnistiado a un total de trece policías nacionales a punto de ser juzgados por supuestamente humillar y vejar a una manifestante detenida en octubre de 2019 por los disturbios contra la sentencia del procés.