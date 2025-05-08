Sánchez defiende las renovables y ve una “gigantesca manipulación” sobre la nuclear

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ayer a “llegar al fondo” de las causas que provocaron el apagón el pasado 28 de abril y prometió “absoluta transparencia”, si bien avisó que la investigación “va a llevar tiempo”. Así, pidió a la oposición, especialmente a PP y Vox, no generar “ruido” ni debates “interesados” y abandonar “el tacticismo”. Además, quiso dejar claro que el futuro de la energía “será verde o no será” y cargó contra la “gigantesca manipulación” que es, a su juicio, vincular el apagón a la falta de energía nuclear.

Sánchez compareció en el Congreso a petición propia y, también, tras las peticiones de PP, ERC y BNG, para dar explicaciones sobre el apagón masivo en la península y sobre el aumento del gasto en defensa. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acusó a Sánchez de llevar al “caos generalizado” a España y le exigió dimisiones por el apagón eléctrico.

“La cuarta economía del euro no va a tolerar que lo ocurrido el 28 de abril se salde sin dimisiones”, apuntó el líder de la oposición, que reprochó a Sánchez que la única conclusión que ha dado en su intervención en el Pleno del Congreso es que a España “se le fundieron los plomos”.

Feijoo insistió en vincular el apagón energético con la necesidad, a su juicio, de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, mientras que los socios parlamentarios del Gobierno lo relacionaron con la privatización de las eléctricas.

En su réplica, Sánchez acusó a Feijóo de generar sensación de caos e instigar al miedo durante el apagón y consideró que nunca llegará a ser presidente del Gobierno “porque no sabe”.

En Bruselas, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, defendió que la Unión Europea debe apostar por interconexiones “más sólidas” y por inversiones compartidas para alcanzar el objetivo comunitario de al menos un 15% en 2030 como respuesta al apagón masivo en España y que afectó también a Portugal y parte del sur de Francia.

Israel recibió armas de España por valor de 5,3 millones desde el 7-O

Israel ha reconocido que ha recibido importaciones españolas dentro del apartado de armas y municiones por valor de 5,3 millones de euros desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, cinco veces más de las que reconoce el Gobierno español, según el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que denuncia una “campaña de desinformación” por parte de Moncloa en este ámbito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer que se está “cumpliendo” el compromiso de detener la compraventa de armas en Israel y manifestó que los contratos que se mantienen implican material o equipamiento que afectan a las Fuerzas de Seguridad o al Ejército español, y en ningún caso son porque los use el Ejército israelí.

‘El plan de defensa beneficiará al tejido industrial catalán’

Pedro Sánchez aseguró que el plan industrial de seguridad y defensa aprobado recientemente, con una partida de 10.471 millones de euros beneficiará al tejido catalán de empresas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Sánchez se comprometió una vez más a no tocar un céntimo de euro del gasto social para ese plan, pero tampoco “tocaremos un euro de la inversión en diplomacia y en cooperación al desarrollo”, precisó. Con este plan, enfatizó, España se consolidará como un miembro fiable y central de la OTAN y de la UE cumpliendo sus obligaciones de llegar al 2 por ciento del PIB en gasto de Defensa, lo que se conseguirá este mismo año, según reiteró.En respuesta a la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, Sánchez apuntó que el plan “incluye proyectos vinculados a la ciberseguridad y la inteligencia artificial” que serán “muy significativos y potentes para el interés de Catalunya”. Junts vincula su apoyo al plan a que el Ejecutivo español garantice que al menos el 20% de la inversión total se destine a empresas catalanas.