Estados Unidos y China acuerdan una pausa de 90 días en sus aranceles

Los Estados Unidos y China han acordado una pausa de 90 días en la guerra comercial que enfrentaba a las dos potencias, según ha anunciado este lunes el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. En una comparecencia, Bessent también ha explicado que las dos partes se han comprometido a rebajar "sustancialmente", en 115 puntos porcentuales, sus aranceles "recíprocos". El acuerdo llega después de las reuniones de este fin de semana en Ginebra entre las delegaciones norteamericana y china, que el mismo Bessent había dicho que había permitido alcanzar "progresos sustanciales". "Las dos partes han mostrado un gran respeto, en un proceso muy positivo", ha afirmado al secretario de Estado.

El viernes, Trump abrió la puerta a reducir los aranceles en China, después de que a mediados de abril pasado anunciara un gravamen del 145% en los productos procedentes del gigante asiático. Eso incluye un arancel del 20% para el fentanilo, y los aranceles recíprocos y la escalada posterior.

"¡Un arancel del 80% en China parece correcto! Depende de Scott B.", escribió en su red social 'Truth Social', haciendo referencia al secretario del Tesoro norteamericano. Ahora, según las explicaciones norteamericanas, los aranceles norteamericanos quedarían en el 30% (el 20% del fentanilo y el 10% inicial), y los chinos en el 10%, ya que estaban en el 125%.

Los encuentros entre Washington y Pekín se han hecho en Suiza y, entre otras cuestiones, han permitido abordar la escalada de las tensiones comerciales desde la llegada del magnate republicano en la Casa Blanca.