Parlon alerta de que el calor y el combustible acumulado pueden complicar la campaña de incendios: “No nos podemos relajar”

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha alertado que el calor y el combustible acumulado después de tres años sequía en forma de árboles muertos puede “complicar” la campaña forestal que arranca el mes de junio y que se prevé “clásica” en toda Cataluña. Aunque las lluvias de primavera podrían invitar al optimismo, la consellera ha recordado que la lluvia hace crecer la vegetación y que esta se secará con el calor incrementando el riesgo. “Les lluvias no nos tienen que traer al engaño de un verano tranquilo”, ha remachado. La campaña arrancará con un refuerzo importante de recursos humanos, con 133 bomberos profesionales y 266 voluntarios más respecto del año pasado, y con la incorporación de la IA para predecir el comportamiento de los incendios, entre las novedades.

Durante el acto de presentación de la Campaña Forestal 2025 en el aeropuerto de Sabadell, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que el Departamento de Interior “está preparado” para hacer frente con plenas garantías a un nueva campaña de incendios que arrancará en el litoral sur a primeros de junio y que se entenderá en el resto del país a mediados de mes.

Parlon ha asegurado que se trabaja con la previsión de tener un verano “clásico”, con un ligero incremento de la temperatura en junio pero sin largos periodos de sur ni calor extremo. Con respecto a las lluvias, los pronósticos hablan de un verano normal y un otoño ligeramente húmedo a partir de octubre.

Este escenario, ha asegurado, el Departamento de Interior prevé una campaña que se podría complicar en julio por el calor y el combustible acumulado, tanto el resultante de tres años de sequía que ha dejado el 28% de los árboles muertos, como la vegetación generada por las lluvias de primavera. Es por eso que ha pedido máxima prudencia y no pensar que las últimas lluvias pueden hacer prever un verano “fácil”. “no nos podemos relajar ni en la prevención ni en la dotación de medios”, ha añadido.

Parlon ha destacado que la campaña arranca con un importante refuerzo de personal y medios. Con respecto al personal, se dispondrá de 2.930 bomberos profesionales, 133 más que el pasado verano; y de 1.577 bomberos voluntarios, 266 más. Amén, la campaña compatarà con un refuerzo de 457 personas que prestarán servicio en diferentes áreas operativas del cuerpo. La mayoría, 369, son ayudantes de Oficio forestal (AOF) que estarán distribuidos por todo el territorio.

En cuanto a los medios, los Bomberos de la Generalitat dispondrán de 32 medios aéreos tripulados, lo mismo numero que el año pasado. Se trata de seis helicópteros de mando, 10 helicópteros bombarderos, tres de rescates 11 aviones de vigilancia y ataque y dos hidroaviones. También dispondrán de 25 drones de la ampliada unidad de del cuerpo, que serán especialmente útiles en la supervisión nocturna de los incendios.

Con el objetivo de mejorar la coordinación entre cuerpos actuantes, Parlon ha destacado que este año se ha reforzado el Sistema de Comdament del Cos de Bombers (SISCOM) que define las prioridades que hay que abordar en cada incendio y orienta los esfuerzos de todos los grupos actuantes bajo un mismo plan de acción para garantizar una respuesta coordinada y eficaz.

Con respecto a las novedades, la cosillera ha destacado la incorporación de la IA para analizar los grandes incendios y, de esta manera, poder anticipar y prever su comportamiento para mejorar la operativa de extinción.

También ha valorado la definición de un procedimiento común de intervención en territorios limítrofes, que establece pautas de coordinación, mando y apoyo. Su objetivo, ha añadido, es facilitar la coordinación interterritorial y clarificar el mando operativo en emergencias compartidas. Se ha sumado Aragón, la Comunidad Valenciana, Andorra y la Cataluña del Norte.