Suspendido el reparto de comida en Gaza tras las muertes de los últimos días

Desplazados palestinos en busca de comida en el campamento de refugiados de Nuseirat. - BELAL ABU AMER

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), controlada por Estados Unidos e Israel y al margen de la ONU, suspendió ayer la ayuda humanitaria en la región durante todo el día a causa de “reorganización y mejora de eficiencia”, después de días de caos y aglomeraciones. Además, el ejército israelí prohibió a los palestinos circular por las carreteras que conducen a los centros de distribución.

Según las autoridades palestinas, unas cien personas han muerto en las áreas de distribución de comida por disparos del ejército de Israel, mientras que otras 18 fallecieron ayer por bombardeos israelíes sobre tiendas de campañas de desplazados en el sur de la Franja.

El Gobierno israelí anunció que sus exportaciones militares alcanzaron los 14.795 millones de dólares, un nuevo récord anual, con Europa como el comprador principal (54%).