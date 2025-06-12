El aeropuerto podría seguir un modelo similar a Rodalies

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, declaró ayer que el Govern prevé hacer “pasos hacia delante” en relación a la gobernanza del aeropuerto de El Prat, siguiendo un modelo similar al de Rodalies –con una empresa mixta en la que participe la Generalitat–. Paneque advirtió que “las cosas no caen del cielo” y que “se tienen que trabajar”, e insistió en que la mejor manera de hacer avanzar Catalunya es mediante el “diálogo, el pacto y el consenso”.

Mientras, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, exigió que la titularidad del aeropuerto de El Prat sea para la Generalitat. Nogueras defendió su postura en base a lo que se aprobó en el Estatut –la Generalitat tendría las competencias exclusivas de puertos, aeropuertos y helipuertos–, que después “se cepilló el Gobierno español”. Además, sostuvo que el debate sobre la ampliación del aeropuerto anunciada el martes por el Govern es “una cortina de humo”.

Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, también se mostró partidario de buscar “mecanismos” para que la Generalitat participe en la gobernanza del aeródromo. Illa asumió como propia y “en primera persona” la decisión de ampliar el aeropuerto de Barcelona, y defendió que el proyecto servirá para sacar “todo el potencial” del país. En ese sentido, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, celebró que el Govern se atreva a ampliar el aeropuerto y afirmó que el Executiu de Salvador Illa es más “business friendly” que el anterior de Pere Aragonès.

En relación al impacto medioambiental, que afecta a las zonas naturales de La Ricarda y el Remolar-Filipines, la Comisión Europea exigió que se cierre el expediente abierto por el impacto sobre el Delta del Llobregat del anterior proyecto de ampliación, e instó a las autoridades a “aplicar las medidas necesarias para poner fin a la infracción en curso”. Illa destacó la implicación del Govern en cumplir con las garantías, que serían altamente exigentes”.