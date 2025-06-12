La Sindicatura de Comptes halla 167 millones en pagos indebidos en Derechos Sociales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Sindicatura de Comptes ha detectado pagos indebidos de prestaciones del departamento de Derechos Sociales que superan al menos los 167,5 millones de euros en el período 2016-2024. En un informe, el ente pone de manifiesto la “falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones”, que ha provocado “la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un elevado volumen de pagos indebidos”.

Así, según el informe sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo del ejercicio 2022, se recoge en sus observaciones un pago indebido de al menos 167,56 millones de euros por parte del departamento entre 2016 y 2024, de los que 7,17 millones se corresponden a expedientes prescritos. De estos, la Sindicatura ha detectado que 4,7 millones son prestaciones de la DGAIA a extutelados que no deberían haberse abonado entre 2019 y 2022.

Hasta 70,6 millones de euros responden a prestaciones de dependencia; 43,8 millones, en pensiones no contributivas; 36 millones a la renta garantizada de ciudadanía, o 14 millones de euros de complementos de pensiones no contributivas.

La Sindicatura constata que el tratamiento de estos casos representa una carga administrativa importante y dificulta la gestión ordinaria de la prestación, a la vez que comporta costes también para las personas beneficiarias. De hecho, esta cantidad detectada ahora es una estimación porque hay muchos expedientes aún por revisar, según fuentes conocedoras.

El ente fiscalizador concluye que no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia en lo que se refiere a las actividades financiadas con los fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.

La consellera también reconoció un “retraso” en la activación del protocolo por abuso sexual, ya que no se activó hasta un año después de la “primera sospecha”. Pese a admitir “disfunciones”, la consellera defendió que “no hubo un error concreto ni una solución fácil”.

La conselleria atribuye el caso a la falta de digitalización y recursos

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, atribuyó los pagos indebidos detectados a la falta de digitalización y de recursos, y negó malversación. Explicó que la mayoría de los casos son de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La consellera dijo que el grueso del problema es un modelo de gestión “que no se ha dimensionado correctamente”. “Si no tienes las herramientas digitales adecuadas, pues muy rápidamente puedes tener un volumen de solicitudes que no puedes gestionar de forma ágil con el personal que tienes, lo que hace que muchas veces que se generen los pagos indebidos”, argumentó.

Comisión entre DGPPIA y Mossos para evitar nuevos casos de abusos

Martínez Bravo anunció ayer la creación de una comisión mixta formada por Mossos d’Esquadra y la nueva DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, antigua DGAIA) para prevenir casos de “depredadores” con menores en riesgo. En una comparecencia en el Parlament para dar explicaciones sobre el caso de la menor bajo tutela de la DGAIA violada por una red de pederastia, dijo que se trata de crear un “órgano permanente” para analizar y realizar seguimiento de posibles casos.