El PSOE (34,3%) amplía la distancia con respecto al PP (27,3%) hasta los 7 puntos, según el barómetro del CIS de junio

El PSOE se dispara y con un 34,3% en estimación de voto amplía la distancia con respecto al PP, que se sitúa en el 27,3%. Así lo indica el barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La diferencia entre socialistas y populares se recortó en el barómetro de mayo hasta los 2,7 puntos. Y ahora esta distancia se vuelve a ensanchar gracias a la subida de 2,3 puntos de los socialistas y a la bajada de 2 puntos de los populares. Vox se mantiene en tercera posición con un 13,2%, medio punto menos que en mayo; Sumar (7%) alza nueve décimas mientras que Podemos pierde una y se sitúa al 4,2%. Con respecto a los sufridos catalanes, ERC con el 1,4% baja dos décimas y Juntos se mantiene con el 1,1%.

La encuesta del CIS se ha realizado del 2 al 7 de junio, por lo tanto, cuando se habían hecho públicas las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez en la UCO de la Guardia Civil o la causa judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos.

Valoración de líderes políticos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es el político mejor valorado con una puntuación de 4,18; seguido de Yolanda Díaz (Sumar) que obtiene un 3,97; Alberto Núñez Feijóo (PP) con una nota de 3,51; y Santiago Abascal (Vox) que se queda con un 2,7.

Con respecto a la preferencia como presidente del gobierno español, Pedro Sánchez es el preferido para el 43,9% de los encuestados. Y saca una ventaja de 26,9 puntos con respecto a Núñez Feijóo.

El 58,3% de los encuestados, a favor de expulsar Israel del festival de Eurovisión

El pasado 17 de mayo se celebró Eurovisión y un 37,3% de los españoles aseguran que vieron el festival, mientras que un 62,6% no lo hizo. Más de la mitad de los encuestados, un 58,3%, está a favor de expulsar Israel de Eurovisión tal como se hizo con Rusia después de que invadiera Ucrania.

Cuando se cumplen 20 años desde que se aprobó en España el matrimonio homosexual, el 87,3% de los encuestados creen que fue el primer paso en la consecución de derechos de las personas LGTBI+.

La vivienda, principal problema

La vivienda se mantiene como principal problema de los españoles tal como indican el 32,5% de los encuestados, son 7 puntos más con respecto al barómetro de mayo. En segundo lugar, se sitúa la inmigración, con el 18,5% y los problemas políticos en general (18,4%).