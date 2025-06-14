Los audios entre Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos: “Necesito dinero, jefe”

El aún diputado y exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, en una imagen de archivo. - EFE/ CHEMA MOYA

El informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala directamente al ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como el encargado presuntamente de gestionar las contrapestaciones económicas percibidas por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García por adjudicar obras públicas a varias empresas. En total, el informe recoge ocho audios que habrían sido grabados por el propio Koldo García entre los años 2019 y 2023, y que habría hecho tanto con Santos Cerdán como con Ábalos, así como conversaciones por WhatsApp del exasesor ministerial con diferentes personas.

En el primero de estos audios, Koldo García pide dinero a Cerdán: “Necesito dinero, ‘jefe’, porque los he dado todos a él”, en referencia a una comisión que habría ido a parar a Ábalos.

Durante otra conversación, Cerdán interrumpe en varias ocasiones a Koldo García porque no quiere que se hable de esos asuntos en voz alta. “Que no voy a decir, que yo traigo el papel lo apuntamos y lo vemos, punto”, dice Cerdán. “¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla”, le vuelve a espetar.

Asimismo, en otra conversación Koldo García le dijo al que fuera su jefe que “el hijo de puta de Santos” Cerdán “se ha quedado con dinero” y que había hecho “cosas mucho más graves” que el exministro de Transportes.

Se trata de una conversación del 23 de noviembre de 2023, recogida en un informe policial entregado al Tribunal Supremo, en la que, según se desprende de la grabación, Ábalos tendría pendiente de cobro unos 450.000 euros, mientras que Koldo García reclamaría 130.000 euros y otros 100.000 euros adicionales.

Además, los audios grabados por Koldo García revelan que diseñó con Ábalos la organización de un fin de semana “discreto” en función de las mujeres a las que querían ver, y que se repartieron para “cambiar” y “conocer” otras. “Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva”, le indicó Koldo.

Cerdán se mantenía ayer como diputado del Grupo Socialista del Congreso pese a haber anunciado el jueves que renunciaría al escaño.

❘ madrid ❘ El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rechazó que el presidente Pedro Sánchez deba someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados tras darse a conocer el jueves el informe de la UCO sobre Santos Cerdán porque, a su juicio, la mayoría parlamentaria se demuestra ganando votaciones día a día.

En declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, subrayó que la mayoría parlamentaria “se demuestra en el día a día”, haciendo hincapié en que este mismo jueves el Gobierno ganó una votación sobre la reforma de la ley de la carrera judicial y fiscal “con la misma mayoría que se consiguió en la investidura de Pedro Sánchez”.

El PSOE intenta recomponerse 24 horas después del ‘shock’ provocado por la dimisión de Santos Cerdán y, en medio de la “tristeza” y la decepción causadas por las revelaciones del informe de la Guardia Civil, busca cómo congreso la credibilidad que, admiten, ha quedado “tocada”.

Así lo ven, tanto Bolaños como el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que defendieron la actuación del partido.

Además, a preguntas de los periodistas sobre conversaciones recogidas en el informe de la UCO que hablan de un “impuesto” que pueda apuntar a una financiación irregular del partido, Bolaños lo negó.

“El informe de la UCO tiene 490 folios y es un informe muy sólido. En ninguna de las líneas de esos 490 folios hay ningún indicio de una posible financiación irregular”, aseguró el ministro.

ERC y el BNG registraron ayers una petición formal para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas por las presuntas mordidas gestionadas por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán provenientes de empresas que habrían recibido contratos del ministerio de Transportes.

Feijóo asegura que Sánchez no está “limpio”

El líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, aseguró ayer que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no está “limpio” y avisó a los socios del PSOE que sus electores no les votaron para “facilitar y mantener la corrupción”. Dicho esto, cargó contra Vox por centrarse en “criticar” al PP tras conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil.

Felipe VI y la legitimidad de las instituciones

El rey recordó ayer que la legitimidad de las instituciones se alimenta de la confianza de la ciudadanía y merecerla requiere un esfuerzo diario y defendió la labor de los jueces y magistrados, que velan por el principio de igualdad ante la ley.

Sumar insiste en exigir un “reseteo” de la legislatura

La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, insistió en exigir un “reseteo” de la legislatura porque, según denunció, “la corrupción lleva asediando este país demasiado tiempo”.

Podemos ve “en la UCI” al Gobierno de coalición

Podemos valoró ayer que el Ejecutivo está en una situación “muy delicada” y le ve prácticamente “en la UCI” tras el informe de la UCO sobre la presunta vinculación en la trama Koldo García de Santos Cerdán.

El lehendakari Pradales apela a la prudencia

El Lehendakari, Imanol Pradales, admitió ayer que el informe de la UCO “mete a la legislatura en otra fase”, pero ha apelado a “la prudencia” porque la investigación está en fase inicial y no hay sentencia.

Susana Díaz ve ‘imposible’ esperar ‘a 2027’

La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora del PSOE, Susana Díaz, apuntó ayer que considera “imposible” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda lograr el objetivo de esperar “a 2027” para convocar las próximas elecciones generales.