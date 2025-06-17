El PP rechaza una moción de censura y exige que Sánchez dimita

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El portavoz estataldel PP, Borja Sémper, exigió ayer la comparecencia urgente esta misma semana en el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para informar de la “corrupción” y convocar elecciones generales. Tras rechazar una moción de censura porque sería un “balón de oxígeno para el sanchismo”, avisó a los socios del PSOE que si siguen apoyando al presidente del Gobierno, “mañana estarán deslegitimados para hablar de transparencia y hacer política”. “Sánchez hoy ha decidido una agonía lenta. Ese es su problema pero va a ser mucho más dolorosa”, avisó Sémper a Sánchez en una rueda de prensa en la sede del PP, donde resaltó que “la mejor medida para combatir la corrupción” es que el jefe del Ejecutivo presente su dimisión.

Sémper criticó que el “capitán” Sánchez, como él mismo “se ha autodefinido”, se haya “presentado nuevamente como una víctima”. “Nada más y nada menos una víctima de no haber podido comer, es verdaderamente lamentable con lo que está cayendo en España”, censuró, tras esa rueda de prensa de Sánchez en la sede del PSOE alrededor de las 17.00 horas.

A su entender, las declaraciones del presidente del Gobierno evidencian que “ha perdido cualquier tipo de conexión con la realidad”. “Ni siquiera una gruesa capa de maquillaje ha sido capaz de tapar el cemento de hormigón armado con el que cubre su rostro”, exclamó, para acusarle de “insultar a la inteligencia de los españoles y a su propio partido”.

Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó de “embustero mafioso” al presidente del Gobierno. En una rueda de prensa por la mañana, Abascal pidió el apoyo de al menos dos diputados del Congreso para poder presentar, junto con los 33 de su partido, una moción de censura contra Sánchez con el compromiso de convocar inmediatamente elecciones generales si sale adelante. “Que la encabece quien sea”, dijo.

Por otra parte, el 99,72 % de los militantes que han votado han mostrado su apoyo a Alberto Núñez Feijóo para que sea reelegido presidente del PP en la primera vuelta de las elecciones internas que ha celebrado la formación, con él como único candidato.