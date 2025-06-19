Israel sigue atacando Irán mientras Jamenei insta a EEUU a no involucrarse

Imagen de una barriada en Teherán con humo provocado por los ataques israelíes al fondo. - SHADATI / XINHUA NEWS

Israel lanzó ayer una nueva oleada de misiles sobre la capital iraní que alcanzaron varios puntos de Teherán, así como “objetivos militares” de la zona.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió a Estados Unidos que su implicación directa en la ofensiva israelí “le causaría un daño irreparable”, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que Washington se sume directamente a los ataques contra territorio iraní. Además, la misión iraní en la ONU acusó al presidente de EEUU, Donald Trump, de “mentiroso” y “cobarde” por haber “amenazado con eliminar al líder supremo” del país.

Mientras, Trump dejó abierta la posibilidad de un ataque militar, asegurando que “nadie sabe” cuál será finalmente su decisión.”Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”, respondió el mandatario.

Datos recabados por la BBC muestran que al menos 30 bombarderos y aviones cisterna para reabastecer aviones de combate han estado haciendo escala en bases aéreas estadounidenses en España, Escocia e Inglaterra.

Otra señal de una inminente implicación estadounidense en el conflicto es que su embajada en Israel ha lanzado un aviso “urgente” para abrir un proceso de inscripción con vistas a evacuar a sus compatriotas.

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, apoyó el “derecho de autodefensa” de Irán y volvió a comparar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con Adolf Hitler.