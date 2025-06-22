El Gobierno se ve “fuerte” pese a los casos de corrupción que acorralan a los socialistas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se desplazó ayer a Pamplona para decir que “el toro de la ley ha empitonado ya a los corruptos” y pedir la dimisión tanto de Pedro Sánchez como de la presidenta foral, la también socialista María Chivite, y la convocatoria de elecciones.

Gamarra opinó que “esto acaba de empezar, esto es el inicio de toda una investigación policial y judicial que está destapando el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española”, y apuntó que “la imagen que representa el sanchismo” es la de la UCO entrando en la sede de Ferraz y en las oficinas de Transportes y Adif.

Tras indicar a los socialistas que “el único camino que tienen es el de colaborar con la justicia”, Gamarra pidió la convocatoria inmediata de elecciones, porque “esto está claro que no da más de sí, es el final del viaje”.

A Pedro Sánchez “no le va a servir ni estar en el búnker ni cambiar su agenda por una agenda internacional”, añadi´p, para resaltar que la agenda del presidente “se ha convertido en una agenda ya única y exclusivamente judicial”.

Aludió además a la Comunidad foral, donde hay “100 millones en adjudicaciones del Gobierno de Navarra bajo sospecha”. La presidenta María Chivite, comentó, “solo tiene un camino”, que es la dimisión y la convocatoria de elecciones. “Chivite se va a unir a Urralburu y Otano en la lista de presidentes socialistas de Navarra que han tenido que dimitir por corrupción”, destacó.

❘ madrid ❘ El día después de que los agentes de la UCO de la Guardia Civil entraran en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para investigar los correos del ex secretario de Organización Santos Cerdán, ministros socialistas ven “fuerte” al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, y revindicaron la dignidad de ser socialista.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, garantizó que Pedro Sánchez, “está fuerte”, que “tiene muy claro lo que tiene que hacer” y que “va a seguir haciendo mejor a este país combatiendo la corrupción”.

López reconoció que estos están siendo “días duros” para los socialistas con el escándalo de las presuntas mordidas del “caso Koldo” que ha salpicado a sus exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, además de otros políticos y empresarios. “Es así: nos duele”, enfatizó el líder del Partido Socialista de Madrid.

Pese a ello, llamó a tener “muy claro” que el “caso Koldo” no es “lo mismo” que la “trama generalizada de corrupción” confirmada por sentencias judiciales que afecta al PP: “No somos lo mismo.Nunca vamos a ser lo mismo”, recalcó.

Tras subrayar que el partido no va a “consentir que la mancha de unos pocos” enturbie “una tarea tan grande” como la emprendida por los socialistas, López advirtió que al PSOE “no le tiene que decir nadie lo que tiene que hacer porque el PSOE sabe lo que tiene que hacer”.

“Tengamos la certeza de que esto es el PSOE y aquí no se pasa ni una y aquí el que la hace la paga y aquí se pide la cabeza del que la hace”, a diferencia de la derecha, subrayó López, en la misma línea en que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que aseguró que su partido el PSOE no tiene miedo de lo que le pueda pasar “a tres sinvergüenzas” cuya actitud “repugna”.

“Estamos preocupados y asustados, no por lo que les pueda pasar a estas personas que, desde luego, caiga sobre ellos con dureza toda la ley y la justicia, sino por lo que le pueda pasar a un partido que representa la decencia de tantas personas que trabajan por sus vecinos”, remarcó la ministra, al tiempo que agregó que, “como mujer, también da asco esa actitud machista que se ha podido escuchar y leer y que no representa al PSOE”.

Otros dirigentes socialistas esperaban ayer medidas “duras, claras, contundentes y concisas” por parte de Pedro Sánchez, como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que defendió la honestidad del PSOE o la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que pidió a la militancia “fortaleza y coraje” para “recuperar la credibilidad que lógicamente se ha visto afectada” por la corrupción.

n La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo ayer que el problema de la corrupción en España “no es nuevo” y reside en el bipartidisimo de PSOE y PP, al tiempo que pidió contundencia contra “golfos” y “corruptos” en referencia a los presuntos casos de corrupción que implican a los exaltos cargos socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

n El presidente del PNV, Aitor Esteban, pidió ayer que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca “cuanto antes y no el 9 de julio” para que “delimite los detalles del caso” a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil y “certifique que no hubo financiación irregular” en el PSOE. “No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos”, destacó. Desde Pamplona con motivo del 115 aniversario de la consolidación del PNV en Navarra, consideró que “urge que el PSOE certifique que no hubo financiación irregular”.