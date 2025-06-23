Donald Trump entra en la guerra contra el régimen iraní atacando su programa nuclear

Trump confirmó el ataque junto a su vicepresidente, su secretario de Estado y el de Defensa. - CARLOS BARRIA — POOL VIA CNP / ZUMA PRESS

El presidente de EEUU, Donald Trump, puso fin en la madrugada del sábado al domingo a más de 40 años de diplomacia al entrar en el conflicto armado de Israel contra Irán al bombardear las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní (Isfahán, Natanz y Fordow). En un ataque sorpresa y sin precedentes, Trump ordenó golpear el corazón del programa nuclear iraní y dio a Teherán a escoger entre “la paz o una tragedia más grande que la que han visto en los últimos ocho días”.

El líder estadounidense anunció la operación, denominada Martillo de Medianoche, de madrugada pese a que el jueves dijo que se tomaría “dos semanas” para pensar si intervenía en Irán.

En total, participaron más de 125 aeronaves, incluyendo siete bombarderos B-2, aviones cisterna, de reconocimiento y cazas. Los bombarderos B-2 Spirit lanzaron más de una docena de bombas GBU-57 antibúnker de 13.600 kilos sobre dos instalaciones nucleares clave: Fordó y Natanz. Además, Estados Unidos disparó misiles Tomahawk desde un submarino contra las instalaciones de Isfahán.

La operación comenzó en la noche del viernes y se extendió durante el sábado, hora de Washington. Los bombarderos despegaron desde la base de Whiteman, en Misuri. Algunos volaron hacia Guam, en el Pacífico, para actuar como señuelo, mientras el resto se dirigió sigilosamente hacia el este en un vuelo que duró unas 18 horas.A las 17:00 (21.00 GMT), un submarino estadounidense lanzó más de dos docenas de misiles de crucero contra las instalaciones nucleares de Isfahán mientras las aeronaves llegaban a espacio aéreo iraní. A las 18:40 (22.40 GMT y 02.10 del domingo en Irán), los B-2 arrojaron dos bombas pesadas GBU-57 sobre el sitio nuclear de Fordó. Luego prosiguieron el resto de ataques y los últimos objetivos fueron alcanzados a las 19.05 (23.05 GMT).Tras completar el ataque, las fuerzas estadounidenses regresaron sin sufrir bajas ni recibir fuego enemigo. “Los cazas iraníes no despegaron y parece que sus sistemas de misiles tierra-aire no detectaron nuestra presencia”, señaló el general Caine.

Trump, habló de un “éxito militar espectacular” y precisó que “el objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner el terror mundo”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, insisitió en que se trató de un ataque quirúrgico contra el programa nuclear iraní, sin afectar a tropas ni a civiles. “La operación Martillo de Medianoche ha devastado por completo el programa nuclear iraní y ha representado un éxito aplastante”, afirmó.

Hegseth quiso precisar no obstante que todavía no existen conclusiones completas del ataque y que siempre se ha tratado de una “operación de precisión” contra la “amenaza que representa el programa nuclear de Irán”. “Jamás ha perseguido un cambio de régimen en la república islámica, como se ha especulado”, dijo.

Teherán responde con más misiles sobre Israel

La respuesta a los bombardeos de EEUU no se hizo esperar y las sirenas antiaéreas despertaron a millones de israelíes ante la llegada de una nueva andanada de misiles procedentes del régimen de los ayatolás que habrían impactado en varios puntos del país.

Israel mantiene sus ataques sobre suelo iraní

El Ejército de Israel anunció ayer que ha continuado los bombardeos estadounidenses con nuevos ataques a objetivos en el interior del territorio de la república islámica.

Las bases de EEUU en la zona, en alerta

Entre 40.000 y 50.000 efectivos del Ejército de EEUU están apostados en Oriente Próximo a lo largo y ancho de una red de casi una veintena de bases temporales y permanentes, en mar y tierra, se encuentran ahora mismo en el punto de mira de la Guardia Revolucionaria de Irán tras el ataque norteamericano.

Ejecutado por espiar para el Mossad israelí

Las autoridades de Irán ejecutaron ayer a un hombre condenado por espiar supuestamente para el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel, a los que acusaron de infiltrar agentes de forma recurrente.

Reunión urgente del Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto reunirse ayer con carácter de urgencia para abordar los bombardeos estadounidenses de la pasada madrugada contra instalaciones nucleares iraníes. “Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de Irán, respaldado por Pakistán, China y Rusia, programada para esta tarde, hora de Nueva York”, publicó el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en su cuenta en X.