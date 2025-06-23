El conflicto pone en peligro el mercado del crudo y los fertilizantes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Irán amenazó ayer con cerrar el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, una medida que puede ser un duro golpe para el comercio internacional y para todas las economías, que temen que el crudo dispare sus precios y con ello el de gasolina y gasóleo y todos los derivados. De hecho, se dispararían también las tensiones inflacionistas y ya se sabe que los bancos centrales toman el IPC como un termómetro para actuar sobre los tipos de interés. Los agricultores de Lleida están especialmente preocupados por la repercusión sobre los costes de los fertilizantes en un contexto de encarecimiento de insumos. Irán ha cerrado siete de sus plantas de amoniaco y urea, mientras que Egipto ha parado su producción por el corte de gas israelí, lo que supone una pérdida del 40 por ciento de la urea mundial, según cálculos de COAG, organización de la que forma parte JARC. Además, la UE ha anunciado aranceles adicionales a fertilizantes y productos agrícolas rusos y bielorrusos.

Asimismo, la situación en Israel e Irán y las tensiones en Oriente Próximo ponen en peligro las relaciones comerciales de empresas de Lleida, que se juegan en ambos mercados exportaciones por encima de los 27 millones de euros. En el caso de Irán, país sobre el que pesan sanciones internacionales, las firmas de la demarcación vendieron el año pasado 7,6 millones de euros. Precisamente, los abonos supusieron el grueso, con 3,7 millones. Las importaciones, por su parte, fueron muy limitadas, de apenas 234.100 euros. En Israel, el producto leridano que representa la mayoría de las ventas es el aceite de oliva con 6,6 millones de euros el año pasado. A ellos se suman, por ejemplo 1,3 millones en conservas y zumos de frutas y verduras. Otro medio millón de euros fueron frutas, fundamentalmente pera Blanquilla, una variedad que va perdiendo peso en las fincas de Lleida pero que sigue teniendo mercado en Israel. Fuentes del sector temen que el mercado hebreo se pueda ver comprometido con represalias ante la postura del Gobierno español, entre otros puntos, por su reconocimiento de Palestina. Las importaciones leridanas de Israel se limitaron el año pasado a poco más de 883.000 euros. Estas compras están muy diversificadas y, el primer producto por importe está formado por materiales plásticos, con 273.000 euros.