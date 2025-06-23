Tensión entre manifestantes de la ANC y los Mossos por la visita de Felipe VI a Montserrat

Publicado por acn Vídeo: Jordi Pujolar / ACN Creado: Actualizado:

Tensión entre los manifestantes de la Assemblea (ANC) y los Mossos a la salida del tren de cremallera de Montserrat. La entidad ha convocado una concentración para protestar contra la presencia del rey de España, Felipe VI, que este lunes visita el monasterio en el marco de los actos de conmemoración del Milenario. Decenas de manifestantes han subido con el tren de cremallera hacia la estación de Montserrat, y a la salida los Mossos han retenido a los protestantes. Se ha identificado al menos a una persona. Los manifestantes han acusado a la policía de ser "colaboracionistas" del gobierno español, con gritos como: "No nos moveremos, muy valientes tirando al suelo a gente más mayor de 60 años", y "vergüenza, Mossos"!. Según la ANC, ha habido cargas policiales y un detenido.

El presidente de la ANC, Lluís Llach, había hecho minutos antes un llamamiento a evitar que el rey de España, Felipe VI, se pasee "con normalidad" por Montserrat. Durante una atención a los medios este lunes desde el parking del tren de cremallera, en Monistrol de Montserrat (Bages), Llach ha cargado contra la presencia del monarca: "Si España quiere a este rey, que se lo quede".

Felipe VI visita este lunes el monasterio en el marco de los actos de conmemoración del Milenario. Es por eso que la Assemblea ha organizado una protesta abajo de Montserrat, donde se han reunido decenas de personas. Llach ha lamentado que la Abadía haya permitido el acto del monarca, a quien ha descrito como "heredero directo" del fascismo del dictador Francisco Franco. Llach ha subrayado que Catalunya no quiere "a ningún rey", y menos al monarca que el 3 de octubre de 2017 se posicionó "contra la ciudadanía", animó la "represión" del Estado, y aplaudió la aplicación del artículo 155 de la Constitución para "aniquilar" las instituciones. "Que España se lo quede, nosotros no queremos ninguna monarquía, y menos esta, heredera directa del régimen de Franco y de su fascismo," ha remachado al presidente de la ANC.

El exdiputado de JxSí también ha constatado que no entiende la actitud del abad con la invitación al rey. Ahora bien, ha subrayado que la importancia "simbólica" que la Abadía de Montserrat tiene para Catalunya es "intemporal", y va "mucho más allá del acierto, tantas veces demostrado", o bien del "desacierto" que muestran las autoridades que la rigen hoy día.

Llach ha concluido las declaraciones con unas palabras del miembro del Secretariado Nacional de la Assemblea Josep Pinyol: "El deber de nuestra nación es tratar que Felipe VI no se pasee con normalidad por Montserrat". La ANC considera que el rey de España es la "clave de bóveda" que sustenta los arcos y el edificio entero de un "sistema político putrefacto" que sobrevive sobre los pilares de la catalanofobia y la corrupción. Al acto del Monasterio de Montserrat también asistirá el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Por la tarde, los reyes también visitarán Badia del Vallès con motivo del 50.º aniversario del municipio.