El juez pide investigar a Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez Juan Carlos Peinado propuso ayer al Tribunal Supremo investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación de fondos públicos y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado ve indicios de malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018, al considerar que fue contratada con fondos públicos pero realizó funciones de “carácter estrictamente privado” para la mujer del presidente.

Además, afirma que Bolaños, en aquel momento secretario general de Presidencia, pudo “participar directamente” en el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual, y “conoció o no controló” las tareas que desempeñó.

El ministro declaró que no conocía a Álvarez con anterioridad y que no la veía con regularidad porque trabajaban “en edificios distintos”. En relación a actos en los que coincidieron, el auto del juez tiene un evidente error, cuando da por muerta a su investigada al decir que Bolaños fue “al tanatorio por la muerte de Begoña Gómez” en lugar de referirse al padre de la mujer del presidente.

Juan Carlos Peinado también acusa a Bolaños de falso testimonio en su declaración del 16 de abril. Bolaños dijo que fue Raúl Díaz, entonces coordinador de personal de Moncloa, quien contrató a Cristina Álvarez. El excargo de Moncloa, sin embargo, negó haber hecho el nombramiento ni saber quién fue. “Yo no llevo ese tema, señoría”, contestó Díaz, afirmando que no estaba dentro de sus competencias.

El juez considera que el testimonio del ministro no se ajustó a la realidad, cuando estaba bajo juramento, y manifiesta que tuvo una actitud “proterva”, por lo que pide al Supremo que investigue a Bolaños por su condición de aforado.

Por su parte, Bolaños expresó su tranquilidad ante la petición de Peinado de imputarle. “La exposición motivada contiene errores de bulto, nada que me pueda preocupar, salvo la imagen de la Justicia” afirmó.