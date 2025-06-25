Trump amenaza a España con más aranceles por el gasto militar: “Pagarán el doble”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.Albert Cadanet / ACN

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a España con “el doble” de aranceles por su negativa a aumentar el gasto militar en la cumbre de la OTAN. Trump ha recriminado al presidente español, Pedro Sánchez, que haya sido “el único” que no se ha comprometido a cumplir el objetivo de defensa pactado en La Haya. Preguntado durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN, Trump ha asegurado que negociará “directamente con España”. “Lo haré yo mismo”, ha remarcado. El presidente de los EE.UU. ha reiterado que el compromiso de España es “injusto” con el resto: “España que es un lugar fantástico, son una gente fantástica. Pero España es el único país de todos los países que se niega a pagar”.

Los líderes de los 32 estados miembros de la OTAN han sellado este miércoles al mediodía un nuevo compromiso de gasto en defensa para 2035: un 5% del PIB. El objetivo está dividido en un 3,5% del PIB en gasto militar directo y un 1,5% en áreas como la seguridad o la industria. Todo eso, España ha asegurado que destinando el 2,1% podrá alcanzar los objetivos de capacidad militar acordados por la alianza.

La oposición de España a elevar el gasto militar era uno de los principales escollos del pacto este miércoles en la cumbre de la OTAN, levantando críticas de los EE.UU., el país que más dinero destina a la defensa colectiva de la alianza. Los dirigentes ya llegaron a un principio de acuerdo el domingo sobre el 5%, y ahora lo han ratificado en una declaración final con cierta ambigüedad que da flexibilidad a España para cumplir con los compromisos militares.

Después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le garantizara por carta “flexibilidad” para “determinar su propio camino soberano para alcanzar los objetivos de capacidad” de la organización, Sánchez aseguró que destinando el 2,1% del PIB sería suficiente para cumplirlo, resaltando que llegar al 3,5% es “incompatible” con el estado del bienestar.

De camino aLa Haya a bordo del Air Force One, Trump recriminó a Sánchez que se desmarque del resto de aliados: “España es un problema”. Fuentes de Moncloa quitaron hierro a las declaraciones y aseguraron que Sánchez evitaría el “choque” con Trump en la cumbre.