Un Tribunal Constitucional fracturado avala la ley de amnistía por 6 votos frente a cuatro

El Tribunal Constitucional avaló ayer, con los seis votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, la constitucionalidad de la ley de amnistía, por responder a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público. La sentencia, que rechaza el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la norma y que descarta acudir a la Justicia de la UE, marcará la línea a seguir al resto de los 30 recursos que se están tramitando y que no se verán hasta después del verano. Después de cuatro días de deliberaciones, el Alto Tribunal aprobó el texto de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala en líneas generales la ley salvo tres aspectos menores y al que se han introducido ligeras aportaciones de los magistrados que no modifican en lo sustancial el borrador. Entre ellas, la resolución añade que la ley no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo ni tampoco la legislación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es “jurídicamente indiferente”. Tan solo declara inconstitucionales el artículo 1.1 al no otorgar la medida de gracia a aquellas conductas y protestas dirigidas a rechazar el procés; así como el segundo párrafo del art. 1.3 porque permite amnistiar conductas posteriores al 13 de noviembre de 2023. Precisa también que para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del 1-O, es obligatorio recabar el informe de todas las partes, incluidas las acusaciones populares. La sentencia descarta que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes y descarta hacer un juicio político de la norma, ya que “una cosa es el fin de la ley y otra la intención última de sus autores”.

Por su parte, los votos particulares de los magistrados conservadores tachan la ley de una norma arbitraria aprobada con el fin de conseguir los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez y avalada ahora con “torpe maquiavelismo”.

n El Gobierno central y el de la Generalitat destacaron ayer que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía supone el final de la crisis política abierta a raíz del procés e instó al Tribunal Supremo a aplicársela a todos. El presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, aseguró que es una “magnífica notícia porque cierra una crisis que nunca debió salir de la política” y reivindicó que ha servido para apaciguar la situación en Catalunya, que “nada tiene que ver” con la de 2017. Por su parte, el jefe del Executiu catalán, Salvador Illa, apuntó que desde que se aprobó la ley “las cosas van mejor” en Catalunya y demandó al Supremo que aplique la norma “con diligencia”. En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Illa afirmó que el TC “ha hablado” y que, por tanto, ahora “no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley”. “Me duele que haya personas que todavía no se hayan podido beneficiar de la amnistía”, añadió, sin hacer mención explícita a nombres como el del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, o de los exconsellers Lluís Puig y Antoni Comín. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, urgió a que la norma se aplique a “todos líderes” condenados por el 1-O, porque “ésa fue la voluntad del legislador”. La sentencia del Constitucional obligará al Supremo a revisar los antecedentes penales de los condenados por el procés, pero la orden de detención de Puigdemont y la inhabilitación del exvicepresident Oriol Junqueras se mantendrán, según fuentes jurídicas, que afirman que no influye en sus casos porque los magistrados concluyeron que no era posible aplicar la amnistía por malversación, un delito sobre el que no se pronuncia el TC.