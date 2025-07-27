El 96% de los gazatíes padece hambre y medio millón pasa “días enteros sin comer”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El 96% de la población en la Franja de Gaza –unos 2,15 millones de personas– pasa hambre de forma severa o aguda, según un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF) en colaboración con la ONU, que señala, además, que casi medio millón de gazatíes “pasa días enteros sin comer”.

Las autoridades palestinas confirmaron ayer la muerte por desnutrición de cinco personas, incluido un bebé de 10 días, que no tuvo acceso a leche de fórmula debido a que su madre, también con problemas de malnutrición, no pudo amamantarlo. El número total de víctimas por escasez de alimentos y productos básicos desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja se eleva a 127, de las cuales 85 eran niños, y según Hamás entre 40.000 y 60.000 niños podrían morir en “cuestión de días” por el desabastecimiento.

El bloqueo israelí ha provocado en los últimos días la descomposición de cajas de ayuda alimentaria. El Gobierno de Netanyahu anunció el viernes que permitirá a países extranjeros lanzar ayuda en la Franja en paracaídas, un sistema que ha recibido el rechazo de la ONU por “ineficaz y peligroso”. El organismo, además, lo definió como “una cortina de humo” y afirmó que “una hambruna provocada por el hombre solo se puede resolver con voluntad política”.

Debido a la dramática situación, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, indicó ayer que el organismo internacional está dispuesto a colaborar con la ONG estadounidense-israelí Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), pese a que consideran que no cumple con los criterios humanitarios generales.

Varias entidades también han denunciado que “no quedan centímetros seguros en Gaza” en los que “tengas la certeza de que no va a haber un ataque”, y han explicado que los gazatíes tienen “10 o 15 minutos para abandonar el edificio porque va a ser bombardeado mientras sus hijos duermen al lado”.

Además, según la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), 10 niños pierden una o ambas piernas cada día en Gaza por los continuos ataques israelíes, y un comité de la ONU denuncia casos de abusos sexuales y amenazas a prisioneros palestinos por parte de soldados del Ejército hebreo.

Mientras, al menos cinco militares israelíes se han suicidado en el mes de julio estando de servicio en la Franja, cifra que llega a los dieciséis en 2025. Las familias han criticado el abandono del Gobierno.

Una madre teme perder a su hijo, que “ya no se mantiene en pie”

“Temo perder a mi hijo debido a la falta de comida y la hambruna que estamos viviendo. Su cuerpo se ha debilitado, los síntomas son evidentes en su rostro, su cuerpo está agotado y ya no puede sostenerse en pie”, asegura Hidaya al Mutauaq, madre treintañera y viuda tras perder a su marido en un bombardeo israelí. Su hijo, Mohamed Motawaq, de tan solo 18 meses y cuerpo esquelético, pasa los días en los brazos de su madre sin apenas acceso a leche y productos básicos por las restricciones de Israel a la entrada de ayuda.

Hidaya cuenta cómo la salud de su pequeño hijo se ha ido deteriorando en estos últimos meses en los que Israel no solo ha incrementado su ofensiva contra la Franja. “Su estado de salud era bueno, tenía un peso normal y comía de manera habitual, pero debido a las condiciones que vivimos, ahora su peso es de solo seis kilos por la falta de comida. Me resulta difícil conseguir un plato de arroz para ellos, y a veces nos acostamos sin comer”, lamenta Hidaya.