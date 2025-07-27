Von der Leyen se reúne con Trump en busca de un acuerdo arancelario

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto ayer jugando al golf en su complejo Trump Turnberry, en el oeste de Escocia, antes de reunirse allí hoy con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que buscará llegar a un acuerdo arancelario equilibrado y estable que evite la guerra comercial entre ambos bloques a partir del próximo 1 de agosto. Según han avanzado en los últimos días fuentes diplomáticas, las dos partes están avanzando en un acuerdo que implicaría la imposición de un gravamen del 15% a las exportaciones europeas, un pacto en línea suscrito esta semana entre Estados Unidos y Japón. Antes de llegar a su complejo de golf, Trump aseguró en Washington que hay “un 50% de posibilidades o menos” de lograr un pacto comercial con la Unión Europea. “Diría que tenemos un 50% de posibilidades, quizás menos, pero un 50% de posibilidades de llegar a un acuerdo con la UE. Será un acuerdo en el que tengan que dar algo para reducir sus aranceles”, afirmó. El presidente estadounidense amenaza con imponer al bloque comunitario una subida arancelaria a todos los productos del 30% a partir del 1 de agosto, una cifra que según el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, haría “prohibitivo” el intercambio de bienes a ambos lados del Atlántico. Y, aunque se vislumbre un acuerdo, Von der Leyen va al encuentro con Trump con un buen arsenal de contramedidas en la recámara por valor de 93.000 millones de euros, recién aprobado por veintiséis de los veintisiete países de la UE.

Por otro lado, Trump aseguró a su llegada a Escocia que la inmigración ilegal es una “invasión” que está “matando a Europa”. “El mes pasado, en Estados Unidos no entraba nadie. Lo cerramos. Y eliminamos a mucha gente mala que llegó con Joe Biden”, manifestó. Por el contrarió, añadió, “ustedes están permitiendo que esto suceda en sus países, y tienen que detener esta horrible invasión”. Trump hizo estas declaraciones a los medios tras bajar del Air Force One en el aeropuerto escocés de Prestwick, donde también instó a países como el Reino Unido a eliminar las turbinas eólicas que afean el paisaje.