La Hacienda catalana gestionará el IRPF en 2028, según su plan director

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumirá a partir de 2028 algunas funciones en la gestión del IRPF y su identidad visual comenzará a utilizarse en comunicaciones con los contribuyentes, según consta en el plan director del organismo hecho público este jueves por el Govern. En el acuerdo de investidura entre el PSC y los republicanos, sin embargo, se fijaba poder asumir la recaudación de este impuesto a partir de 2026. La Generalitat encargó a principios de este año a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra, la redacción de una hoja de ruta para la primera fase del despliegue de la hacienda catalana, con el objetivo de que la ATC “en el futuro acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos, empezando por el IRPF”, señaló ayer en un comunicado el departamento de Economía.El plan prevé que en 2027 la agencia esté en condiciones de asumir por completo la asistencia en la campaña de la renta —ahora la ATC colabora en esa atención con la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)— y contempla que el organismo necesitará contratar más personal y abrir más oficinas.Con relación a este anuncio, la consellera de Economía, Alícia Romero, defiendió que la Agència Tributària de Catalunya debe avanzar “poco a poco” en la gestión del IRPF, pero hacerlo de forma “sólida” y “segura”, para evitar “fugas de fraude fiscal” en esta transición en las tareas que ahora lleva a cabo la AEAT.Romero dijo que el IRPF supone un gran reto para la ATC porque se trata de un impuesto masivo y esta agencia apenas tiene unos 850 trabajadores, frente a los 4.400 de la AEAT en Catalunya. La consellera aseguró que, de entrada, el Govern necesita que se aprueben “los cambios legales” pertinentes en el Congreso para poder gestionar al completo este impuesto.

Fuentes de Esquerra Republicana, por su parte, quitaron hierro ayer al documento del plan director, afirmando que es “un informe puramente técnico”. Asimismo, restaron importancia a lo que se dice porque considera que lo que realmente valdrá es el que se derive de los cambios legislativos que aún deben hacerse y votar en el Congreso.