Illa asegura que el Govern alcanzará la “gestión total” del IRPF en 2028

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se defendió ayer de las críticas de la oposición por el aplazamiento de la gestión del IRPF de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Según el pacto de investidura con ERC, estaba previsto que la hacienda catalana empezara a recaudar en 2026 el impuesto de la renta del año anterior, pero el plan director hecho público el miércoles por el Govern anunció que se haría finalmente en 2028, y planteó que un año antes los profesionales de la agencia puedan participar en plena asistencia de la campaña.

Illa calificó como “realista” la hoja de ruta acordada en la comisión bilateral entre Gobierno central y Generalitat, y aseguró que su Executiu “no vende humo”. Las razones para retrasar dos años la recaudación son “evitar fugas de fraude fiscal” y hacer el proceso “más sólido y seguro”, según el president, que garantizó que Catalunya alcanzará la “gestión completa y total” del IRPF en 2028. “Esto no se hace en un mes ni en un día, pero por primera vez hay un plan previsto de cómo hacerlo”, declaró el mandatario catalán.

Sobre la relación del Govern con la Moncloa, Illa elogió el trabajo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y aseguró que ambos ejecutivos trabajan con discreción para que se aprueben los cambios legislativos necesarios para que el acuerdo de financiación singular salga adelante.

La decisión ha llevado al enfado de Junts, cuyo vicepresidente y diputado en el Parlament, Toni Castellà, calificó como “despropósito” que el Govern no intervenga en la gestión del IRPF hasta 2028, y acusó al Executiu de ser “incapaz de cumplir con ninguno de sus compromisos”. “Después de un año de legislatura, el balance es que no hay financiación singular, ni recuperación de ningún euro del déficit fiscal, ni tampoco recaudación del IRPF”, lamentó Castellà.

Por su parte, el portavoz de ERC, Isaac Albert, denunció la “falta de ambición” del Govern con la financiación singular, pese a “entender” que la ATC no pueda recaudar el IRPF hasta 2028, después de insistir en que el plan director es un documento “técnico”. Más allá de los plazos, Albert exigió a María Jesús Montero que se “ponga las pilas” y reclamó avances en las reformas legislativas necesarias para el sistema. ERC, clave en el Parlament para que el Govern apruebe los presupuestos, pidió a Illa que “empuje” por la financiación junto a los republicanos.

El president afirma que va a agotar la legislatura

A una semana de cumplirse un año de su investidura, Salvador Illa hizo balance del curso político en el último día de su gira en China. El president afirmó que va a agotar la legislatura y descartó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas aunque no apruebe los presupuestos.

Después de visitar la planta de la empresa catalana Ficosa en la ciudad de Taicang, Illa sacó pecho de la situación económica de Catalunya con los datos positivos del PIB y la bajada del paro. “Catalunya va por el buen camino, y España también”, afirmó Illa, que fijó la vivienda como el mayor reto del Executiu. Además, manifestó que la intención del Govern es apostar por una “relación sólida y a largo plazo” con China.

En relación a la ley de amnistía, el jefe del Executiu exigió al Poder Judicial que la aplique al expresident Carles Puigdemont y al resto de dirigentes del 1 de Octubre. “El poder legislativo ha hablado con claridad. En una democracia, la última palabra la tienen los ciudadanos, no los jueces”, declaró Illa.

Por otra parte, criticó al PP por no sumarse al pacto por el catalán y exigió a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que “deje hacer”.