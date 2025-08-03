ERC avisa a Illa de que no tendrá su apoyo si no cumple los acuerdos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, advirtió al president de la Generalitat, Salvador Illa, de que debe “cumplir los acuerdos” si quiere seguir contando con el apoyo de los republicanos. Después del anuncio del plan director de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que aplaza hasta 2028 la gestión sobre el IRPF, Alamany reiteró la “falta de ambición” de Illa y recordó que la obligación del PSC es “defender lo mejor para Catalunya y no para el PSOE”.

En relación al nuevo sistema de financiación, defendió que continuaría siendo “singular” si se incorporase el principio de ordinalidad, concepto indispensable para ERC para que sea “justo”, por lo que la dirigente pidió apoyo al PSC frente al PSOE.

Respecto a la legislatura, Alamany consideró “clave” el mes de septiembre para Illa, al que ve “muy confiado” en que la Moncloa cumpla todos los pactos. La republicana acusó al president de estar “más preocupado” de las Catalunya de los 10 millones que de los 8 actuales y le recordó que el futuro “pasa más por Catalunya que por China”, después del viaje al país asiático del jefe del Executiu. Además, advirtió de que si no hay cambios, los socialistas no podrán contar con el apoyo de ERC ni en el Parlament ni en el Congreso, y destacó que “sería fuerte” que el Gobierno cayera por no cumplir con los acuerdos con Catalunya y no por la corrupción.

Por otra parte, Alamany lamentó que la aplicación de la amnistía no haya sido “real ni efectiva” y declaró que puede que no “haya margen” durante esta legislatura para abordar el conflicto político entre Catalunya y España.

Comuns pide evaluar los pactos antes de negociar presupuestos

El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, reclamó al PSC sentarse en septiembre, antes de arrancar el nuevo curso político, para evaluar el grado de cumplimiento de los pactos de investidura y de los acuerdos para los suplementos de crédito, antes de entablar negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026. Cid destacó que el Govern “tiene que mejorar”, “suspende en Rodalies” y tiene “prioridades equivocadas” como la ampliación del aeropuerto.