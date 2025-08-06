Cerdán reitera su inocencia y asegura no reconocerse en los audios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán volvió a defender su inocencia en la presunta trama de corrupción por adjudicaciones irregulares de obra pública, por la que se encuentra actualmente en prisión preventiva. En una entrevista de La Vanguardia, negó haber hecho “nada de lo que dice la UCO” y afirmó que “fuerzan las cosas para llegar a unas conclusiones que no se ajustan a la realidad”.

En relación a los audios grabados por Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, Cerdán declaró que no se reconoce y desmintió cualquier conversación de ese tipo, además de considerar “extraño y sospechoso” que Koldo grabara hasta conversaciones pertenecientes a su intimidad. Cerdán aseguró que el exasesor nunca trabajó para el PSN, aunque colaboraba con el equipo de seguridad, por lo que le propuso trabajar como chófer de Ábalos, y desde entonces hubo “una relación entre ellos”.

El exnúmero 2 del PSOE negó su influencia en la concesión de obras públicas, dado que “las hacen los funcionarios”, y explicó que Antxon Alonso, dueño de Servinabar –empresa investigada en la trama y de la que supuestamente Cerdán poseía el 45%–, le ofreció un proyecto cuando dudaba sobre su continuidad en la política, pero lo rechazó. El empresario navarro, además, se quedó sin defensa después de que sus abogados presentaran ayer su renuncia formal.

Por su parte, el PP subrayó que Cerdán “no dice claramente pero deja entrever” que el PSOE se ha financiado de forma irregular. “Que yo sepa no”, contestó el exsecretario de Organización, que destacó que sus imágenes en prisión pretenden “dañar” la reputación de la formación socialista.