SEGRE

Illa reivindica la convivencia y la cohesión del país y avisa que Catalunya "no se dejará llevar por la intolerancia"

El presidente quiere seguir desplegando todas las competencias para ejercer el autogobierno: "No rehuyamos ninguna responsabilidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el discurso institucional de la Festividad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el discurso institucional de la FestividadGobierno

Lluís Serrano
Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la convivencia y la cohesión social y territorial de Cataluña durante su discurso institucional con motivo de la Diada. "Cataluña nunca se ha dejado llevar por la intolerancia y tampoco permitiremos que lo haga ahora", ha advertido el presidente, que ha afirmado que Cataluña es una nación "viva" que no excluye a nadie y que está "hecha de arreus, de continuidades y de novedades" que la enriquecen. En el marco de su intervención Illa también ha defendido el autogobierno y ha remarcado que hay que seguir desplegando "plenamente" las competencias que corresponden al país, sin "rehuir ninguna responsabilidad".

Gran parte del discurso del presidente -en el Salón Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat- se ha centrado en la reivindicación de la convivencia, que Illa cree que es "el bien más preciado" del país y que ha prometido "defender hasta el final". Además, ha apelado a "la máxima unidad posible" de las fuerzas catalanas.

Illa ha subrayado que hay que fortalecer tanto las instituciones como el autogobierno y ha apuntado, también, que hay que hacerlo con los recursos "que corresponden". En esta línea, ha afirmado que Cataluña "se hará escuchar" porque será "un ejemplo a seguir en beneficio de toda la ciudadanía". "Es el momento de centrar Cataluña, de la Cataluña centrada", ha insistido.

Durante el discurso por la Diada Illa se ha referido a la situación de la lengua catalana y a su defensa, y aunque ha admitido que es "un reto grande" se ha mostrado confiado que se conseguirá. "El catalán tiene que seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país, porque en una sociedad global como la nuestra el catalán enriquece y suma", ha afirmado.

El presidente también ha hecho mención de la situación geopolítica mundial, con un mostrador que "ha cambiado" y se encuentra "en una nueva etapa". El jefe del ejecutivo ha alertado sobre "los alarmantes síntomas de deshumanización" que se viven y se ha referido al caso concreto del genocidio que sufre al pueblo palestino. En este contexto, ha remarcado que Cataluña "ni quiere, ni puede callar" y ha asegurado que el país está comprometido con la construcción de la Europa "de los valores democráticos y del progreso a favor de un mundo en paz".

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking