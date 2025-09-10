Illa reivindica la convivencia y la cohesión del país y avisa que Catalunya "no se dejará llevar por la intolerancia"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la convivencia y la cohesión social y territorial de Cataluña durante su discurso institucional con motivo de la Diada. "Cataluña nunca se ha dejado llevar por la intolerancia y tampoco permitiremos que lo haga ahora", ha advertido el presidente, que ha afirmado que Cataluña es una nación "viva" que no excluye a nadie y que está "hecha de arreus, de continuidades y de novedades" que la enriquecen. En el marco de su intervención Illa también ha defendido el autogobierno y ha remarcado que hay que seguir desplegando "plenamente" las competencias que corresponden al país, sin "rehuir ninguna responsabilidad".

Gran parte del discurso del presidente -en el Salón Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat- se ha centrado en la reivindicación de la convivencia, que Illa cree que es "el bien más preciado" del país y que ha prometido "defender hasta el final". Además, ha apelado a "la máxima unidad posible" de las fuerzas catalanas.

Illa ha subrayado que hay que fortalecer tanto las instituciones como el autogobierno y ha apuntado, también, que hay que hacerlo con los recursos "que corresponden". En esta línea, ha afirmado que Cataluña "se hará escuchar" porque será "un ejemplo a seguir en beneficio de toda la ciudadanía". "Es el momento de centrar Cataluña, de la Cataluña centrada", ha insistido.

Durante el discurso por la Diada Illa se ha referido a la situación de la lengua catalana y a su defensa, y aunque ha admitido que es "un reto grande" se ha mostrado confiado que se conseguirá. "El catalán tiene que seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país, porque en una sociedad global como la nuestra el catalán enriquece y suma", ha afirmado.

El presidente también ha hecho mención de la situación geopolítica mundial, con un mostrador que "ha cambiado" y se encuentra "en una nueva etapa". El jefe del ejecutivo ha alertado sobre "los alarmantes síntomas de deshumanización" que se viven y se ha referido al caso concreto del genocidio que sufre al pueblo palestino. En este contexto, ha remarcado que Cataluña "ni quiere, ni puede callar" y ha asegurado que el país está comprometido con la construcción de la Europa "de los valores democráticos y del progreso a favor de un mundo en paz".