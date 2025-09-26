Entusiasmo y decepción ante la candidatura a la reelección de Sánchez

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “cuenta con el apoyo del partido”, después de que ayer confirmara que será el candidato socialista en las próximas elecciones generales de 2027. “No es que se vaya a presentar, es que vamos a ganar esas elecciones”, afirmó Alegría, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, consideró que España ha pasado de “la mesa de los nuggets” a “decidir en Europa”.

Por su parte, el presidente manchego, Emiliano García-Page, manifestó que tiene dudas sobre si Sánchez tiene “el mismo concepto de partido” y declaró que pretende ser “una luz encendida” para que la gente “no se olvide del PSOE que anhelaban”. “Me resistiré a que me obliguen a irme”, aseguró, tras remarcar que lleva más años en política y en el PSOE que el actual secretario general.

Paralelamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de presentarse a la reelección porque “necesita al Estado” para defenderse de sus “problemas judiciales”, mientras que el secretario general popular, Miguel Tellado, calificó de “disparate” la decisión del jefe del Ejecutivo.

Viaje de Illa a Londres

Mientras, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronosticó desde Londres que “hay Sánchez para rato” y manifestó que “es bueno para España y para Europa”. En una visita institucional al Reino Unido, destacó la recuperación de las exportaciones catalanas tras el Brexit, con un aumento del 6,2% en 2024.

Además, Illa prometió trabajar para conseguir la delegación de competencias en inmigración, tras el revés parlamentario de la propuesta de Junts.