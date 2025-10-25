La Audiencia investiga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado investigar al presidente de la metalúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

Así lo dio a conocer ayer la Audiencia Nacional, que ha detallado que también investiga a otros dos directivos, al apreciar que tendrían pleno conocimiento tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento.

La venta de acero se habría llevado a cabo –añade– sin haber solicitado autorización del Gobierno ni inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre, según la Audiencia Nacional.

Sin embargo, fuentes de Sidenor recordaron que el pasado 1 de julio hicieron pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel. Este acuerdo se tomó tras la decisión del Gobierno de España en abril de suspender los contratos con Israel.

H

La organización islamista Hamás anunció ayer que ha acordado con varias facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por “tecnócratas independientes”.

“Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional”, recoge Hamás en un comunicado.

Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó que el escenario de una ilegal anexión israelí de Cisjordania representa una amenaza al proceso de paz en la Franja de Gaza, en una continuación del rechazo exhibido por el presidente estadounidense Donald Trump al visto bueno en Parlamento de Israel de una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar este territorio palestino.