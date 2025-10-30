El huracán Melissa pierde fuerza tras arrasar Jamaica, Haití y Cuba

Una persona retira troncos caídos al paso del huracán Melissa en Jamaica. - EFE/ RUDOLPH BROWN

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó ayer que el huracán Melissa se degradó a categoría 2 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el este del país.

Melissa tocó tierra con categoría 3 a las 3:10 hora local (7:10 GMT) por el municipio de Chivirico (este) en la provincia Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, según el Insmet.

Al menos veinte personas murieron, la mitad de ellas niños, y diez seguían desaparecidas en Petit-Goâve, en el sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso de este huracán por el Caribe, informó este miércoles Protección Civil.

Además, el menos los cuerpos de tres personas fueron hallados en Black River, en el municipio jamaicano de Saint Elizabeth, donde Melissa tocó tierra el martes.