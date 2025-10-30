Sánchez defiende la financiación “legal y regular” del PSOE pero admite que ha liquidado gastos en efectivo contra factura

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha abierto su comparecencia en la comisión Koldo del Senat asegurando que “el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia, legal y regular”. Ha admitido que “en alguna ocasión” ha podido liquidar gastos” en efectivo, en cantidades “anecdóticas”, “siempre contra factura” y nunca más de 1.000 euros. Ha negado que exista ‘caja B’ del partido. “No hay pagos sin documentar”. La sesión ha empezado de forma accidentada. Sánchez ha mantenido un primer enfrentamiento con el presidente de la comisión, Eloy Suárez, que lo ha acusado de pretender dilatar los tiempos y le ha pedido “respeto” porque “eso es una comisión de investigación”. “Esto es un circo”, ha respondido al presidente español.

Sánchez ha defendido las cuentas y la financiación regular del PSOE a lo largo de toda la sesión. En respuesta a la portavoz de UPN, Mari Mar Caballero, el presidente español ha recordado que a diferencia de otros partidos que “pagan sobresueldos muchas veces sin declarar y recibidos en negro”, en referencia al PP, el PSOE liquida sus gastos de forma “perfectamente regular”.

La portavoz de UPN lo ha acusado de “mentir” sobre los pagos en efectivo, y Sánchez ha insistido en que todos son “absolutamente legales” y avalados por los controles del Tribunal de Cuentas. Además, Sánchez ha afirmado que no da “ninguna credibilidad” a la empresaria que aseguró que había llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE de la calle Ferraz, y ha insistido en que todos los cobros y pagos se hacen “siempre con justificante”.

El presidente español también ha destacado que él ha asumido “la responsabilidad” por los nombramientos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el gobierno español y en el partido, pero ha negado que relevara Ábalos como ministro de Transportes porque tuviera conocimiento de comportamientos irregulares. “Hemos abordado cualquier indicio de corrupción desde el primer momento, y este gobierno, junto con el de Zapatero, es uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia en nuestro país”.

Con respecto a los servicios de prostitución supuestamente contratados por Ábalos, Sánchez ha afirmado que la justicia determinará si se han pagado con dinero público, pero ha insistido que estos comportamientos “lo repugnan” y que el PSOE es un partido “feminista”.

En respuesta al portavoz de Vox, Ángel Pelayo, el presidente del gobierno español ha asegurado que su formación y el gobierno español han adoptado medidas “contundentes” con respecto a los supuestos casos de corrupción, y ha actuado con diligencia y celeridad. También ha negado que se beneficiara de ningún “negocio de prostitución” de su suegro. “Por descontado que no”, ha dicho.

Acusa a Feijóo de haber ocultado su sueldo

En respuesta al portavoz de Compromís, Enric Morera, Sánchez ha insistido en que los altos cargos del PSOE dan una parte de su sueldo para financiar el partido de forma “reglada y legal”, y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber ocultado al Senado “su sueldo real” mientras fue portavoz en la cámara alta. “Declaró sólo su sueldo base de senador mientras ingresaba casi 40.000 euros por gastos de representación y otros 32.000 por presidir el grupo del PP. Un sobresueldo de 72.000 euros que se ocultó incumpliendo el reglamento de esta cámara”, ha dicho.

Encontronazo con el presidente de la comisión

Sánchez ha tenido un primer enfrentamiento con la portavoz de UPN, que lo ha acusado de evitar las preguntas concretas que le hacía y “abusar” de los tiempos de respuesta. Una maniobra, según el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), a quien Sánchez ha acusado de falta de imparcialidad. En este primer enfrentamiento, Suárez ha llamado al orden al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Posteriormente, se ha producido un nuevo enfrentamiento cuando el presidente le ha pedido respeto por la comisión y Sánchez ha respondido asegurando que la sesión de este jueves es “un circo”.

Posteriormente, a preguntas del senador de Vox Ángel Pelayo, el presidente español también ha afirmado que esta es una “comisión de difamación”. Nuevamente ha intervenido al presidente de la comisión para asegurar que sus palabras serían retiradas del diario de sesiones.

Sánchez ha llegado a un Senado blindado policialmente por la ocasión cuando faltaban veinte minutos para el inicio de la comparecencia. A dentro de la sala lo acompañan el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y el director del departamento de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos. A fuera de la sala también está el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Yolanda Díaz : “El PP utiliza el Senado como un plató de TV”

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de haber convertido el Senado en “un lodazal” y utilizarlo como “un plató televisivo” sin ninguno respecto a las instituciones. “Esta comparecencia tiene que servir para que Feijóo corrija el rumbo de su partido, respete las instituciones y permita que el Senado sea un espacio de debate”. Cada grupo parlamentario dispone de 50 minutos para plantear las cuestiones que considere al presidente del gobierno español.