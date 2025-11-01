SEGRE

Xi aboga por el libre comercio en una cumbre asiática sin Trump

Sanae Takaichi y Xi Jinping en Corea del Sur. - EUROPA PRESS

El presidente de China, Xi Jinping se erigió como defensor del libre comercio en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), celebrado en Corea del Sur y marcado por la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump. “China no cerrará sus puertas al mundo exterior, sino que las abrirá aún más”, señaló Xi, que en la cumbre se reunió con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

