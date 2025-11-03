Arranca el juicio contra el fiscal general por un correo filtrado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía que este había defraudado dinero a Hacienda sienta a partir de hoy en el banquillo por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. En Tribunal Supremo juzgará durante dos semanas si incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular –entre las que está la pareja de la presidenta madrileña y una asociación de fiscales– solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. La Fiscalía, de la mano de la teniente fiscal del Supremo, defenderá que no hay delito, pues “ninguna intervención puede atribuirse” a García Ortiz en la divulgación de ese u otros correos, una tesis que también esgrimirán los abogados del Estado que le representan.

Aunque el proceso arranque hoy, no será hasta la recta final del juicio, el 12 de noviembre, cuando el fiscal general tome la palabra. Ante el juez, negó tajante haber filtrado o haber dado orden de divulgar información reservada sobre la pareja de Ayuso –”rotundamente no”– y se mostró “seguro” de que ningún fiscal lo hizo. El juicio contará con las declaraciones de cuarenta testigos, entre ellos fiscales, agentes de la UCO de la Guardia Civil y el propio González Amador.

El Gobierno central ha reiterado en varias ocasiones su apoyo al fiscal y mostrado confianza en que el Supremo constatará su inocencia. Por su parte, desde el PP han pedido con insistencia su dimisión.