Asesinada por su pareja una mujer de 49 años en Zaragoza

Una mujer de 49 años fue asesinada ayer en Zaragoza presuntamente a manos de su pareja, ya detenida por la Policía Nacional. Según el delegado del Gobierno en Aragón, Francisco Beltrán, los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la mañana, cuando unos vecinos alertaron de una fuerte riña en la vivienda en la que ambos convivían, situada en el barrio de San José. Una patrulla accedió al domicilio después de que el presunto autor les impidiera la entrada en un primer momento, y encontró a la víctima con varias cuchilladas en el cuerpo. La mujer, que falleció pese a los intentos de reanimación, no constaba en el sistema VioGén. Sin embargo, el Periódico de Aragón recoge el testimonio de una vecina que afirmó que la víctima “estaba amenazada de muerte” y que la había refugiado en su casa por discusiones anteriores.

En caso de confirmarse como crimen machista, serán 36 las mujeres asesinadas por violencia de género este año en España.

Asesino de Campdenàvol

Por otra parte, la Audiencia de Girona condenó ayer a prisión permanente revisable al hombre que asesinó y agredió sexualmente a su pareja en Campdevànol (Girona) en septiembre de 2022 en el domicilio que compartían.