SEGRE

SUDESTE

Medio centenar de muertos por el tifón ‘Kalmaegi’ en Filipinas

Daños causados en la ciudad filipina de Cebú. - EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA

Daños causados en la ciudad filipina de Cebú. - EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Al menos 48 personas murieron ayer y miles se vieron afectadas por el paso del tifón ‘Kalmaegi’ por Filipinas, una tormenta con rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora, según la alerta meteorológica, que se dirigía hacia Vietnam y que provocó fuertes inundaciones en territorio filipino, según el último balance de las autoridades. A estas víctimas mortales, hay que sumar seis más al estrellarse un helicóptero de rescate.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking