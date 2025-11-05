Medio centenar de muertos por el tifón ‘Kalmaegi’ en Filipinas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Al menos 48 personas murieron ayer y miles se vieron afectadas por el paso del tifón ‘Kalmaegi’ por Filipinas, una tormenta con rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora, según la alerta meteorológica, que se dirigía hacia Vietnam y que provocó fuertes inundaciones en territorio filipino, según el último balance de las autoridades. A estas víctimas mortales, hay que sumar seis más al estrellarse un helicóptero de rescate.