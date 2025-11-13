Hacienda abordará presupuestos y financiación con las autonomías

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo lunes 17 de noviembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar los objetivos de estabilidad financiera con las comunidades autónomas. Este encuentro, que arrancará a las doce de la mañana, constituye el primer paso de cara a la elaboración y presentación del proyecto de presupuestos para 2026, que sustituiría al de 2023 en caso de ser aprobado.

La convocatoria del CPFF llega con meses de retraso –se debería haber producido en junio–, con lo que es imposible que las futuras cuentas de 2026 se aprueben antes de final de año para entrar en vigor el 1 de enero. La propuesta de objetivos debe estar alineada con el plan fiscal y estructural remitido a Bruselas el pasado año, que limita el déficit para 2026 en el 2,1 % del PIB; la deuda pública, en el 100,1 % del PIB, y el crecimiento del gasto computable, en el 3,5 %.

El encuentro, además, incluye un punto sobre la financiación, por lo que se abrirá el debate del nuevo modelo con todas las comunidades autónomas. Sin embargo, Hacienda no presentará el conjunto del modelo dado que todavía se está negociando y no está listo. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, se mostró optimista para que “llegue un nuevo modelo de financiación justa” para Catalunya, que “necesita los recursos que genera” para garantizar el estado del bienestar. Alamany insistió en que “el déficit fiscal es un lastre que pesa” y que los catalanes “no tenemos los recursos que necesitamos y merecemos” aunque “generamos riqueza y pagamos impuestos”.

ERC sigue condicionando el ‘sí’ a los presupuestos en el Parlament a un acuerdo para el nuevo modelo, que esperan que esté listo a finales de año. Esquerra anunció el lunes que aplaza hasta 2026 su propuesta para recaptar el IRPF para centrarse en las conversaciones de financiación, con el objetivo de que incluya el principio de ordinalidad, clave para los republicanos y la principal línea roja que pone Moncloa. Este punto ha sido defendido hasta ahora por el Govern, aunque diferentes miembros del Executiu ha evitado mencionarlo en los últimos días.