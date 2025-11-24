Aliança Catalana iguala Junts en intención de voto y el PSC ganaría las elecciones en Catalunya, según el CEO

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El PSC ganaría las elecciones al Parlament de Catalunya con entre 38 y 40 escaños, un resultado ligeramente inferior a los 42 del 12-M, según el tercer barómetro del año del Centro de Estudios de Opinión, presentado este lunes.

Esquerra adelantaría a Junts en el segundo lugar (22-23), con una ligera recuperación con respecto a los comicios del año pasado. De hecho, el partido pilotado por Carles Puigdemont prácticamente perdería la mitad de los 35 escaños actuales y se situaría en los 19-20. Aliança Catalana, a su vez, se dispararía y empataría con Junts (19-20). El barómetro refleja un Vox al alza (13-14), que superaría a un PP a la baja (12-13). Los comunes calcarían el resultado actual, 6 escaños, así como la CUP, que tendría opciones de mantener los cuatro actuales (3-4).