Autónomos salen a la calle por una presión fiscal ‘justa’

El colectivo de autónomos se manifestó ayer para reclamar una presión fiscal “justa” y mejoras laborales. La acción estaba convocada por la plataforma Dignitat dels Autònoms en ciudades como Barcelona, Girona o Tarragona. En esta última, según la Guardia Urbana, se concentraron unas 700 personas. Entre otras medidas, el portavoz territorial de la plataforma, Xavier Pallarès, propuso establecer cuotas según facturación y promover políticas que equiparen la situación de asalariados y autónomos en concepto de subsidios. En la marcha también se pudieron ver numerosos guantes rojos y camisetas negras para ilustrar lo que consideran una “sangría” y un “momento de duelo” para el colectivo.

“No puede ser que yo, por ejemplo, que he estado tres meses de baja y he tenido que seguir pagando la cuota de autónomo sin tener facturación. Si en los meses anteriores no me ha ido bien, tengo que pedir un crédito para poder pagar. No es factible, no podemos continuar pagando por trabajar”, denunció Pallarès. Otras cuestiones que el colectivo reclama son mejoras para solicitar prestaciones de paro, de baja médica o jubilaciones para combatir la precariedad laboral. Asimismo, la presión burocrática es otra de las quejas compartidas. La organización no descartó más movilizaciones, que ayer se celebraron en una veintena de ciudades del Estado.