Feijóo reúne a miles de personas en una protesta para reclamar el adelanto electoral

Miles de personas, 80.000 según el Partido Popular y 40.000 según la delegación del Gobierno, secundaron ayer la concentración convocada por los populares en la explanada del Templo de Debod en Madrid para protestar contra “la corrupción” que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir ya la convocatoria de elecciones generales. Ante unos asistentes que inundaron el espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que los españoles están “hartos” de la “corrupción” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y retó a los socios del PSOE a no seguir “tragando” y “retratarse” porque “esto va de vergüenza o dignidad”. “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real”, manifestó el líder de la oposición, tras el encarcelamiento del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, y también del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, ahora en libertad. Feijóo, que estuvo arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y casi todos los barones populares, lanzó un mensaje directo a los partidos independentistas para que dejen caer el Gobierno. “¿Hasta dónde vais a seguir tragando para proteger lo vuestro?”, espetó el líder del PP, que también advirtió a Sumar de que los socialistas tienen “un juguete nuevo, independentista, republicano y que no quiere hablar el lenguaje común”, en alusión a ERC.

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió acabar con un Gobierno que no vino a servir al país, sino él mismo, y pidió no acostumbrarse a “lo que no es normal”, porque “así comienzan las dictaduras”. También dijo que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” a Sánchez.

El Gobierno critica que el PP no salga por la sanidad o los salarios

La portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, criticó la manifestación del PP en Madrid por protestar contra la “corrupción” del Ejecutivo de Sánchez. “Nunca he visto al PP movilizarse por mejoras laborales, los salarios de los trabajadores, por la sanidad pública, la educación o las becas”, espetó Alegría, que censuró que los populares hayan escogido el templo de Debod para el acto. “Yo creo que se han equivocado de sitio y la concentración debería haberse hecho en Génova 13”, ironizó. “¿Qué mejor monumento a la corrupción hay que una sede pagada con dinero en negro y dónde se rompían discos duros?”, concluyó.

Ábalos, desde prisión: “No conseguirán callarme”

El exministro José Luís Ábalos aseguró ayer que su adaptación a la prisión ha sido “menos traumática” de lo que esperaba, cuatro días después de entrar en Soto del Real por el caso Koldo. “Sigo firme y fuerte, y metiéndome en la cárcel no me doblegarán ni conseguirán callarme”, avisó en un mensaje a través de X, cuya cuenta ha sido rebautizada como “En el nombre e Ábalos”. De hecho, el exministro está utilizando esta red social para defender su inocencia y en su biografía se define como: “Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable”. En este sentido, denunció que “se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda” y se preguntó “qué puede representar alguien que desde un gobierno o su oposición no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia”. El exministro arremete contra “líderes autoritarios y medios comprados” y advierte de que el estado de derecho está “degradado”. “Todos resueltos a aniquilar los derechos humanos y quieren hacernos creer que son los únicos que buscan la justicia y la verdad”, concluye.

Un detenido en una manifestación ultra en la sede del PSOE

Una persona fue detenida en otra protesta convocada por la organización juvenil Revuelta ante la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que considera una “organización criminal”. La manifestación, a la que asistieron unas 400 personas según la delegación del Gobierno, fue convocada a través de las redes sociales por la organización, próxima a Vox, después de la entrada en prisión del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, y no había sido autorizada. Tras protestar frente a la sede del PSOE, Revuelta pidió a los manifestantes dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. La Policía les cortó entonces el paso, situación que derivó en algunos enfrentamientos y cargas policiales. Los manifestantes también arremetieron contra periodistas.