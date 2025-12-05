Peramato promete en el Congreso “sanar” la “herida” en la Fiscalía General

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La candidata del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se comprometió ayer a “sanar” la “herida” que ha dejado en el Ministerio Público la condena a Álvaro García Ortiz, pero evitó pronunciarse sobre lo que el PP calificó como “ataques” al Tribunal Supremo por el fallo relativo a su predecesor. “No hago valoraciones”, contestó. Así se pronunció en el Congreso, en el marco de la Comisión de Justicia que examinó si cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir la jefatura del Ministerio Público. García Ortiz renunció al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Peramato empezó su intervención destacando la labor desempeñada por “todos” sus antecesores, “por quienes tuvieron el inmenso privilegio de ostentar la jefatura superior del Ministerio Fiscal”. “En particular, quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española”, añadió. Se refirió al proceso del Supremo como “una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar bajo mi dirección”.