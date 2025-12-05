Putin insiste en la dominación “militar o por otras vías” del Donbás

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de “útil” y “necesaria” la reunión que mantuvo esta semana con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, sobre el plan de paz en Ucrania propuesto por Washington. “Algunos asuntos son muy difíciles. En unos hemos dicho que sí, que se puede discutir, pero en otros no podemos”, remarcó el jefe del Kremlin, que reiteró desde Nueva Delhi que “Rusia liberará el Donbás y Novorossiya, ya sea militarmente o por otras vías”. El Gobierno estadounidense, por su parte, aprobó la autorización de operaciones a gasolineras del gigante petrolero ruso Lukoil, suspendiendo de esta manera algunas de las sanciones impuestas en noviembre. En el frente, el Ejército de Ucrania informó de que sus tropas siguen en Pokrovsk (Donetsk) –pese al anuncio de toma por parte de Moscú–, aunque advirtió de que la situación es “extremadamente difícil”.

Macron aprieta a Xi

Paralelamente, el presidente francés, Emamnuel Macron, fue recibido ayer por el presidente chino, Xi Jinping. El mandatario francés instó a China a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania –aunque sea temproral– y afirmó que tanto Pekín como París tienen “una responsabilidad particular”. Por su parte, Xi afirmó que su Gobierno apoya “todo esfuerzo en favor de la paz” y rechazó “toda acusación irresponsable y discriminatoria” sobre su postura. En relación al comercio, Macron advirtió de que la economía mundial afronta “desequilibrios que se están volviendo insostenibles”, entre ellos un déficit comercial global respecto a China.