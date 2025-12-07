Detenido en Perú por un asesinato en Leganés en 2010

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Perú ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias Chuki, sobre quien pesaba una orden internacional de detención emitida por las autoridades españolas por el asesinato en 2010 de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández. El arresto de Chuki en Perú fue posible gracias a la colaboración de la Policía española y la Interpol.

El crimen tuvo lugar el 10 de noviembre de 2010 en el municipio madrileño de Leganés. Silvia, una menor de 16 años, era la expareja sentimental del detenido, y su cuerpo fue encontrado en una maleta de un contenedor de Leganés, cerca del lugar de los hechos.